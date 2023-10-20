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國際
2023-10-20 16:15:08

日本秋田熊出沒5人遇襲　市政府新指引 呼籲居民如非必要勿外出

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日本秋田熊出沒5人遇襲　市政府籲居民如非必要勿外出

日本秋田縣北秋田市市區，當地時間19日上午傳出5人陸續遭到熊襲擊，其中一人手臂和腰部骨折，傷勢嚴重。現場附近還有一所小學，警方呼籲謹慎並繼續保持戒備。

據警方稱，19日上午7點左右，北秋田市高須市一名16歲高一女生和三名80多歲老婦被熊襲擊受傷。其中一名83歲婦人臉部被抓傷、手臂和腰部骨折，傷勢嚴重；而女學生是上學途中在公車站等車時遭襲，左臂被咬傷。

呼籲民眾遠離灌木叢等視野較差地方

隨後上午11點，再傳出有一名60多歲的男子臉部和身體右側也被抓傷，所幸沒有生命危險。由於這種影響，事發地點附近的高洲小學已宣布停課；而秋田北高高中則用巴士接送學生們到附近車站。

根據縣警方統計，今年秋田縣因熊襲擊造成51人受傷，創歷史新高。縣政府和警方警告，「任何人、任何時間、任何地點都有可能遇到熊。」警方又呼籲民眾遠離灌木叢等視野較差的地方，同時為了讓熊遠離住宅區，請民眾不要在外面留下垃圾。北秋田市政府甚至請市民非必要盡量不要外出。

自開始統計以來最嚴重一次

秋田縣民眾表示，這是第一次聽到熊在市區裡連續出沒，大家都相當驚訝。日本環境省表示，今年4月至9月，全國15個都道府縣有109人遭受熊襲擊，這是日本自開始統計以來最嚴重的一次，與三年前的同期相同。

每年的這個時候，在進入冬眠之前，熊的數量往往會增加，因此日本國家和地方政府都呼籲民眾採取徹底的措施以策安全。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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