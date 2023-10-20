日本秋田熊出沒5人遇襲　市政府新指引 呼籲居民如非必要勿外出

日本秋田縣北秋田市市區，當地時間19日上午傳出5人陸續遭到熊襲擊，其中一人手臂和腰部骨折，傷勢嚴重。現場附近還有一所小學，警方呼籲謹慎並繼續保持戒備。

據警方稱，19日上午7點左右，北秋田市高須市一名16歲高一女生和三名80多歲老婦被熊襲擊受傷。其中一名83歲婦人臉部被抓傷、手臂和腰部骨折，傷勢嚴重；而女學生是上學途中在公車站等車時遭襲，左臂被咬傷。

呼籲民眾遠離灌木叢等視野較差地方

隨後上午11點，再傳出有一名60多歲的男子臉部和身體右側也被抓傷，所幸沒有生命危險。由於這種影響，事發地點附近的高洲小學已宣布停課；而秋田北高高中則用巴士接送學生們到附近車站。



根據縣警方統計，今年秋田縣因熊襲擊造成51人受傷，創歷史新高。縣政府和警方警告，「任何人、任何時間、任何地點都有可能遇到熊。」警方又呼籲民眾遠離灌木叢等視野較差的地方，同時為了讓熊遠離住宅區，請民眾不要在外面留下垃圾。北秋田市政府甚至請市民非必要盡量不要外出。