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國際
2024-05-19 15:12:48

日本秋田縣兩男警進森林遭熊襲重傷 尋獲男性遺體 未知是否曾受襲

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警方在事發森林的入口處加設警告牌，擴大封山範圍，禁止民眾上山。(互聯網)

警方在事發森林的入口處加設警告牌，擴大封山範圍，禁止民眾上山。(互聯網)

日本秋田縣鹿角市兩名警員周六(18)進入十和田大湯一處森林搜索兩名失蹤年長男女期間，遭野熊襲擊受重傷。他們受襲前發現一具男性遺體，未知是否曾遭熊襲擊。秋田縣警方在事發森林的入口處加設警告牌，擴大封山範圍，禁止民眾上山。

事發於周六下午1時左右，兩名分別為20多歲及40多歲的男警員進入森林，搜索報稱失蹤的一男一女，他們搜索大個半小時後，發現一具男性遺體，準備抬走遺體時遭熊襲擊，熊隻隨即返回森林，不知所終。兩名警員手臂和面部多處受傷，清醒送院，沒有生命危險。

失蹤一男一女均是上山採摘野菜

事發現場位於十和田湖南側，是一處鄰近青森縣交界處的森林。上周三(15)有民眾報稱一名上山採野菜的64歲男子失蹤，至周六(18)又有一名同樣是上山採野菜的68歲女子失蹤，警方及消防於周六中午展開搜索，未料兩名警員尋獲遺體後遭熊襲擊。

日本野熊襲擊人類事件近年增多。(資料圖片) 警方封鎖事發地點。(互聯網) 秋田縣政府和警方召開緊急對策會議。(互聯網) 警方豎立禁止入山告示牌。(互聯網) 警方豎立禁止入山告示牌，有警車停駐現場。(互聯網) 警方豎立提防熊隻襲擊人類告示牌。(互聯網) 警員配備武器和防護裝備。(互聯網) 警員配備武器和防護裝備。(互聯網) 失蹤女子(中)周日自行下山，由警方護送。(互聯網) 救護員到場。(互聯網) 失蹤女子被送院治療。(互聯網)

失蹤婦人自行下山

配備武器和防護裝備的警員周日早上繼續在森林入口處把守，防止民眾上山，附近道路封閉。警方尋回失蹤的68歲女子，她自行下山，報稱掉進小溪，手腕和腰部疼痛須送院，她未受熊隻襲擊。警方與消防等將再上山搜索及移走遺體，並增派直升機支援，死者懷疑是日前上山採摘野菜後失蹤的64歲男子，未知有否被熊襲擊。

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8年前4長者遇熊襲喪生

20165月至6月間，在鹿角市十和田大湯森林採竹筍的民眾接連遭熊襲擊，共造成4人死亡，死者介乎60多歲到70多歲。其後，市政府每年到了這個時候，都會禁止民眾進入這處森林，並設置禁止上山的告示板。而這次兩名警員受襲地點距離該處森林約8公里，並非當局管制入山的區域。因此市政府與警方周六緊急擴大管制範圍，禁止民眾上山。

秋田縣政府和警方召開緊急對策會議，呼籲附近居民提高警惕，稱會與中央政府磋商對策。

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