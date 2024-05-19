日本秋田縣兩男警進森林遭熊襲重傷 尋獲男性遺體 未知是否曾受襲

日本秋田縣鹿角市兩名警員周六(18日)進入十和田大湯一處森林搜索兩名失蹤年長男女期間，遭野熊襲擊受重傷。他們受襲前發現一具男性遺體，未知是否曾遭熊襲擊。秋田縣警方在事發森林的入口處加設警告牌，擴大封山範圍，禁止民眾上山。 事發於周六下午1時左右，兩名分別為20多歲及40多歲的男警員進入森林，搜索報稱失蹤的一男一女，他們搜索大個半小時後，發現一具男性遺體，準備抬走遺體時遭熊襲擊，熊隻隨即返回森林，不知所終。兩名警員手臂和面部多處受傷，清醒送院，沒有生命危險。

失蹤一男一女均是上山採摘野菜 事發現場位於十和田湖南側，是一處鄰近青森縣交界處的森林。上周三(15日)有民眾報稱一名上山採野菜的64歲男子失蹤，至周六(18日)又有一名同樣是上山採野菜的68歲女子失蹤，警方及消防於周六中午展開搜索，未料兩名警員尋獲遺體後遭熊襲擊。

失蹤婦人自行下山 配備武器和防護裝備的警員周日早上繼續在森林入口處把守，防止民眾上山，附近道路封閉。警方尋回失蹤的68歲女子，她自行下山，報稱掉進小溪，手腕和腰部疼痛須送院，她未受熊隻襲擊。警方與消防等將再上山搜索及移走遺體，並增派直升機支援，死者懷疑是日前上山採摘野菜後失蹤的64歲男子，未知有否被熊襲擊。