日本秋田縣55人遭熊襲受傷創新高 縣政府首發狩獵補助金鼓勵捕熊(有片)

本月16日，秋田縣有民眾拍到一隻野熊在郊外爬樹、吃栗子，幾乎一整天留在原地。(互聯網)

日本秋田縣年初至今接連發生野熊襲擊居民事件，周二(24日)再有兩名老年人遇襲受傷，累計55人受傷，創歷年新高。秋田縣知事佐竹敬久表示，將向捕獲野熊的獵人提供「慰勞金」等津貼。

日本放送協會(NHK)報道，計劃下，獵人若捕獲一頭熊，將可獲得縣府發給5,000日圓(約262港元)「慰勞金」，用來補貼運費等支出，另外政府還將補助狩獵時使用的子彈費用。這些獵熊補助在秋田縣皆為首例。

野熊活動時間較往年長

佐竹說，估計今年野熊的活動時間比往年來得長，呼籲民眾特別在市區目擊熊出沒時，要立即通報，以便當局迅速提醒民眾注意。

秋田縣警方表示，周二上午7時許，一名在縣內高爾夫球練習場做資源回收的70多歲婦人遭熊襲擊，導致臉部受傷。約半小時後，仙北市一名70多歲男性從住家外出時遭遇熊襲，頭部及臉部受傷。兩人送院時清醒，可與人對話。周一(23日)上午，縣內五城目町一名60多歲男性在田間工作時被野熊襲擊，臉部等部位受傷。本月16日，有民眾拍到一隻野熊在郊外爬樹、吃栗子，幾乎一整天留在原地。