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國際
2023-10-24 17:38:09

日本秋田縣55人遭熊襲受傷創新高 縣政府首發狩獵補助金鼓勵捕熊(有片)

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本月16日，秋田縣有民眾拍到一隻野熊在郊外爬樹、吃栗子，幾乎一整天留在原地。(互聯網)

本月16日，秋田縣有民眾拍到一隻野熊在郊外爬樹、吃栗子，幾乎一整天留在原地。(互聯網)

日本秋田縣年初至今接連發生野熊襲擊居民事件，周二(24)再有兩名老年人遇襲受傷，累計55人受傷，創歷年新高。秋田縣知事佐竹敬久表示，將向捕獲野熊的獵人提供「慰勞金」等津貼。

日本放送協會(NHK)報道，計劃下，獵人若捕獲一頭熊，將可獲得縣府發給5,000日圓(262港元)「慰勞金」，用來補貼運費等支出，另外政府還將補助狩獵時使用的子彈費用。這些獵熊補助在秋田縣皆為首例。

野熊活動時間較往年長

佐竹說，估計今年野熊的活動時間比往年來得長，呼籲民眾特別在市區目擊熊出沒時，要立即通報，以便當局迅速提醒民眾注意。

秋田縣警方表示，周二上午7時許，一名在縣內高爾夫球練習場做資源回收的70多歲婦人遭熊襲擊，導致臉部受傷。約半小時後，仙北市一名70多歲男性從住家外出時遭遇熊襲，頭部及臉部受傷。兩人送院時清醒，可與人對話。周一(23)上午，縣內五城目町一名60多歲男性在田間工作時被野熊襲擊，臉部等部位受傷。本月16日，有民眾拍到一隻野熊在郊外爬樹、吃栗子，幾乎一整天留在原地。

秋田縣一名70多歲婦人周二在高球練習場遭熊襲擊，臉部受傷。(互聯網) 秋田市有民眾在住宅區目擊野熊出沒。(互聯網) 日本有地方當局豎立熊出沒注意標語。(互聯網) 本月16日，秋田縣有民眾拍到一隻野熊在郊外爬樹、吃栗子，幾乎一整天留在原地。(互聯網) 秋田縣五城目町一名60多歲男性周一在田間工作時被野熊襲擊，臉部受傷。(互聯網) 本月16日，秋田縣有民眾拍到一隻野熊在郊外爬樹、吃栗子，幾乎一整天留在原地。(互聯網) 日本民眾早年拍到野熊蹤影。(資料圖片) 日本民眾早年拍到野熊蹤影。(資料圖片) 日本民眾早年拍到野熊蹤影。(資料圖片) 本月16日，秋田縣民眾拍到野熊在郊外爬樹。(互聯網) 野熊在樹上休息。(互聯網) 直至傍晚，野熊仍留在原地。(互聯網)

警方與縣政府共同呼籲

警方表示，縣內年初至今已有55人遭熊襲受傷，創有紀錄以來新高。警方與縣政府共同呼籲，指民眾隨時隨地都有可能遇上熊襲，除了不要靠近視線受阻的草叢等地方外，民眾外出時亦應攜帶能發出聲音的鈴鐺或收音機等，讓野熊知道有人存在。

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