日本秋葉原商店限售輝達新款顯示卡引發混亂 黃牛炒價高5倍排隊90%中國人(有片)

半導體新貴輝達(NVIDIA)上月30日開賣新一代顯示卡RTX 5090，日本東京秋葉原一電腦零件商店限量發售10張，以抽籤方式售賣，結果引來數百人排隊搶購，並引發混亂。有排隊人士「打尖」竟攀越幼稚園圍欄，店方最終停止現場發售，改為網上抽籤。目擊者指，排隊人士有日本人，但80%至90%是中國人，懷疑他們是黃牛黨。據悉，RTX 5090在內地遭炒至原價2倍，甚至是4、5倍。
疑似中國籍男女攀圍欄打尖
報道指，現場的日本人指排隊人群中傳出怒吼聲，有許多說中文的人，甚至有人攀上一間幼稚園的圍欄。當店員宣布開始發放抽籤券時，人群立即湧向店內，導致秩序大亂。有2名疑似中國籍的男女甚至爬上了幼稚園的圍欄，試圖越過圍欄打尖，最後在店員的勸阻下才離開。
日媒報道稱，雖然現場也有不少單純想買電腦零件的日本消費者，但每間商店能拿到輝達RTX 5090數量不到15張，市場供應嚴重不足。有指，在先前RTX 4090顯示卡推出時，因美國出口管制，中國銷售的是性能受限的「RTX 4090D」，導致從其他國家購買到完整版RTX 4090的轉售價格飆升，一度達到原價的2倍以上。
30日東京・秋葉原で撮影されたのは数百人の客が店舗に向け殺到する様子です。お目当ては貴重なパソコンの部品。客のなかには近くの幼稚園の柵を乗り越える人の姿も見られました。グラボ目当てらしいがパソコン部品ならネット販売しようよ😂 pic.twitter.com/mdImGXAFHg— ちょけまる。🟣 (@ahsnoopyninari6) January 31, 2025
幼稚園侵入してるやつエグいってwwww— トミーP (@ajirusu20kosu) January 30, 2025
まじで捕まってくれ pic.twitter.com/Bww5uP4oXp
RTX5090争奪戦の様子です— dorapon (@no_zz_dorapo) January 30, 2025
顔写ってるので後で消します pic.twitter.com/7bmReYqkwH