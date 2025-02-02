日本秋葉原商店限售輝達新款顯示卡引發混亂 黃牛炒價高5倍排隊90%中國人(有片)

東京秋葉原一電腦零件商店限售輝達顯示卡RTX 5090，有數百排隊引發混亂。

半導體新貴輝達(NVIDIA)上月30日開賣新一代顯示卡RTX 5090，日本東京秋葉原一電腦零件商店限量發售10張，以抽籤方式售賣，結果引來數百人排隊搶購，並引發混亂。有排隊人士「打尖」竟攀越幼稚園圍欄，店方最終停止現場發售，改為網上抽籤。目擊者指，排隊人士有日本人，但80%至90%是中國人，懷疑他們是黃牛黨。據悉，RTX 5090在內地遭炒至原價2倍，甚至是4、5倍。

疑似中國籍男女攀圍欄打尖 報道指，現場的日本人指排隊人群中傳出怒吼聲，有許多說中文的人，甚至有人攀上一間幼稚園的圍欄。當店員宣布開始發放抽籤券時，人群立即湧向店內，導致秩序大亂。有2名疑似中國籍的男女甚至爬上了幼稚園的圍欄，試圖越過圍欄打尖，最後在店員的勸阻下才離開。

日媒報道稱，雖然現場也有不少單純想買電腦零件的日本消費者，但每間商店能拿到輝達RTX 5090數量不到15張，市場供應嚴重不足。有指，在先前RTX 4090顯示卡推出時，因美國出口管制，中國銷售的是性能受限的「RTX 4090D」，導致從其他國家購買到完整版RTX 4090的轉售價格飆升，一度達到原價的2倍以上。