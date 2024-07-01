日本科學家研發活體皮膚機械人 展現「自然的微笑」未來冀做到皮膚自我修復(有片)

日本科學家利用人類細胞研發出一種相當於活體皮膚的物質，可以將其貼在機械人表面(左)，展現出近乎真人的「自然微笑」(右)。(互聯網)

日本科學家利用人類細胞研發出一種相當於活體皮膚的物質，可以將其貼在機械人表面，展現出近乎真人的「自然微笑」。

東京大學科學家上周在《細胞報告物理科學》期刊(Cell Reports Physical Science)發表研究報告，並附上一段影片，影片中看起來黏黏稠稠的粉紅色材料，貼在附有眼睛的機械人臉上，一動一停地延展成看來有點怪異的笑容。

機械人｜科學家利用甚麼物料？

研究員使用一種「皮膚形成細胞負載凝膠」來創造一個「覆蓋著活皮膚的機械人」。專門研發生物混合機械人的科學家希望有朝一日，這項技術可以在具人類外觀與能力的機械人發明中，發揮作用。