日本科學家研發活體皮膚機械人 展現「自然的微笑」未來冀做到皮膚自我修復(有片)

日本科學家利用人類細胞研發出一種相當於活體皮膚的物質，可以將其貼在機械人表面，展現出近乎真人的「自然微笑」。
東京大學科學家上周在《細胞報告物理科學》期刊(Cell Reports Physical Science)發表研究報告，並附上一段影片，影片中看起來黏黏稠稠的粉紅色材料，貼在附有眼睛的機械人臉上，一動一停地延展成看來有點怪異的笑容。
機械人｜科學家利用甚麼物料？
研究員使用一種「皮膚形成細胞負載凝膠」來創造一個「覆蓋著活皮膚的機械人」。專門研發生物混合機械人的科學家希望有朝一日，這項技術可以在具人類外觀與能力的機械人發明中，發揮作用。
機械人｜新技術未來可應用於哪些領域？
這支由東京大學竹內昌治教授領導的團隊表示，「我們也希望這有助於進一步了解皺紋形成和臉部表情的生理學」，並有利於開發植入體內的材料和化妝品。
機械人｜展現機械手指皮膚自我修復能力
這種新材料標記著與傳統人形機械人的不同，傳統人形機械人覆蓋著看來真實的皮膚，但這種皮膚一般由矽膠製成，不能出汗或自我修復。而東京大學科學家的目標是賦予機械人「生物皮膚」，且具有自我修復的能力，但目前尚未實現。
在2022年的研究中，研究員於機械人手指覆蓋由實驗室培養的皮膚，然後將膠原蛋白植入皮膚傷口，以展示皮膚傷口如何自我修復。但研究員指出，對上述微笑機械人皮膚進行類似的修復測試，「將是未來的挑戰」。
機械人｜研究靈感來自哪裡？
為了創造出研究員所謂流暢「自然的微笑」，他們將類皮膚組織凝化，並將其固定在機械人的孔內。這種方法的靈感來自真實人類的皮膚韌帶。
河井君の「生きた皮膚を持つロボットの顔」がCell reports physical science誌に掲載されました!三次元の表面をシームレスに生きた皮膚で覆う方法が見えてきました！#biohybrid_robot #バイオハイブリッドロボット #skin_on_a_robot— 東京大学竹内昌治研究室 (@tlab_UTokyo) June 25, 2024
論文：https://t.co/UahERBDlDn
プレス：https://t.co/ShfPxP3Vb1 pic.twitter.com/15OEjx8TuM