日本空手道小將背向對手遭偷襲後腦　慘致頸椎受損(有片)

日本神奈川縣川崎市一場小學生空手道比賽，一名選手在比賽出現犯規後，轉身準備回到原位再次進行比賽時，對手竟然出腳從後偷襲踢中其後腦，讓他當地痛得跪地，動彈不得，事件引起網友討論。

日本兒童空手道教練宮本岳司上周四(7日)在社交平台X發佈一段長約36秒的比賽片段，顯示2名小選手在空手道比賽對戰過程中，有人出拳擊中對方臉部而犯規，根據空手道比賽規則，選手不得用拳、掌、肘攻擊對手鎖骨以上位置，一旁教練便立刻喊停，而其中一名選手立即自覺轉身準備回到原位，就在裁判伸出手、上前要叫暫停比賽時，另一方的教練大喊「上啊！」，選手隨即衝前從後出腳踢向背向自己的對手的後腦，令對方痛得跪倒在地，現場觀眾也紛紛驚呼「嘩」、「太可怕了」。