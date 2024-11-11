日本空手道小將背向對手遭偷襲後腦　慘致頸椎受損(有片)

日本神奈川縣川崎市一場小學生空手道比賽，一名選手在比賽出現犯規後，轉身準備回到原位再次進行比賽時，對手竟然出腳從後偷襲踢中其後腦，讓他當地痛得跪地，動彈不得，事件引起網友討論。
日本兒童空手道教練宮本岳司上周四(7日)在社交平台X發佈一段長約36秒的比賽片段，顯示2名小選手在空手道比賽對戰過程中，有人出拳擊中對方臉部而犯規，根據空手道比賽規則，選手不得用拳、掌、肘攻擊對手鎖骨以上位置，一旁教練便立刻喊停，而其中一名選手立即自覺轉身準備回到原位，就在裁判伸出手、上前要叫暫停比賽時，另一方的教練大喊「上啊！」，選手隨即衝前從後出腳踢向背向自己的對手的後腦，令對方痛得跪倒在地，現場觀眾也紛紛驚呼「嘩」、「太可怕了」。
攻擊方從後襲擊被裁定落敗
日本《J-cast》報導指出，攻擊方選手所屬的空手道道館8日表示，首先，當時裁判並沒有宣布比賽暫停，聲稱「選手準備進行踢擊時，對方才突然轉身」，指任何人都沒有要刻意傷害對方的意思，由於選手確實是從對方背後攻擊，道館已經向受傷選手的父母及道館致歉，並承諾會負擔醫療費。
主辦單位於比賽隔天向裁判求證，裁判證實當時他並沒有喊出暫停比賽；而受傷學生所屬道館則指，該選手因為頸椎損傷，經診斷需要3個星期時間才能完全康復，同時相當擔心孩子是否會出現後遺症。報道亦指出，雖然攻擊方聲稱並非有意，但該選手仍因觸犯「不允許從背後踢對手」的規定，被裁定落敗。至於事發後，幾名裁判隨即聚在一起討論，場內良久沒有醫生或成年人上前查看傷者狀況，亦引起關注。
その後、倒れた子に審判３人は近寄らずドクターも呼ばず、暫くして他の方々がコート入って来て対応してましたが、その間も審判３人は協議してました。— 宮本 岳司 空手の先生 (@MIYAMOTO73046) November 7, 2024
暫くして蹴った方の反則負けとなりましたが、対応が余りにも酷いです。 pic.twitter.com/bVv2A10obF