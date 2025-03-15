日本算命師涉教唆信徒輕生　受害者不動產轉歸名下

日本一名六旬女算命師，涉嫌教唆兩名男性「鐵粉」輕生身亡，事後還偽造對方遺書被捕，日媒曝光她高超「洗腦」手段，她自稱「創造者」，並不斷對信徒洗腦「你是公司的棋子」、「我站在你這邊」，讓信徒甘願聽命於她。

經常穿一身粉紅

《日本新聞網》（NNN）報道，案件發生於2020年8月，一名60多歲前公司社長與一名50多歲兼職員工，被發現死在和歌山縣廣川町一處海灘上，雙手被咪高風線綑綁。警方以涉嫌教唆輕生的罪名，逮捕在大阪府擔任算命師的62歲女子濱田淑惠，以及她一名助手，兩人涉嫌教唆兩男「放棄生命」。

報導指出，濱田自稱「創造者」，她會向信徒「洗腦」表示，「你是公司的棋子」、「是被公司指使的受害者」，她還會不斷強調「我是站在你這邊的」，取信於信徒。濱田雖已六旬，但經常穿一身粉紅，住處玄關擺滿淺色與有蕾絲裝飾的各種飾品，營造出一種「可愛的氛圍」。