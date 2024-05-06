日本箱根考慮開徵住宿稅　因處理旅客垃圾等開支增加

在日圓持續貶值以及政府推動旅遊業之下，日本神奈川縣的觀光熱點箱根町，去年就有2,000萬人次的旅客到訪，當地的排污處理及緊急服務已超出了原本人口規模的上限，令當地的開支增加，故此町政府在考慮引入住宿稅以及增加溫泉稅。

箱根町政府表示，包括觀光設施的維護，還有排污處理和緊急服務的開支本來就很多，即使在2019年包括了當地的溫泉稅收，仍需要額外的23.6億日圓。而町政府的稅收持續下降，自1996年達78.4億日圓後，之後持續下跌至2015年僅59.7億日圓。雖然之後當地調高資產稅率，但在人口減少下，仍可能面對財政不足的問題。