日本箱根考慮開徵住宿稅　因處理旅客垃圾等開支增加

在日圓持續貶值以及政府推動旅遊業之下，日本神奈川縣的觀光熱點箱根町，去年就有2,000萬人次的旅客到訪，當地的排污處理及緊急服務已超出了原本人口規模的上限，令當地的開支增加，故此町政府在考慮引入住宿稅以及增加溫泉稅。
箱根町政府表示，包括觀光設施的維護，還有排污處理和緊急服務的開支本來就很多，即使在2019年包括了當地的溫泉稅收，仍需要額外的23.6億日圓。而町政府的稅收持續下降，自1996年達78.4億日圓後，之後持續下跌至2015年僅59.7億日圓。雖然之後當地調高資產稅率，但在人口減少下，仍可能面對財政不足的問題。
溫泉稅用途受限
當地在2019年曾找來9位專家為旅遊業開拓資金進行檢討，不過之後因為疫情中後，而到去年10月重新展開會議。當中已提議包括將目前每150日圓以及即日的50日圓溫泉稅調升，因為在2019年，該筆款項已達到6.2億日圓，一直是日本溫泉泉最多的地方。然而有關稅款屬日本的「目的稅」用途受限制，只局限用於觀光設施以及相關消防設備的開發及維修。
另外同時當地也考慮，像包括東京都及大阪府在內的9個地區，推出住宿稅，而有關的稅金已獲日本政府准許地方政府自由使用。然而當地仍有約7成的旅客屬即日來回，故也考慮仿傚山梨縣在富士山徵收登山費用的想法。有關的計劃仍有待專家小組討論，預計在2026年9月才提交報告，町政府表示希望尋找到最理想的解決方案。