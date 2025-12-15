日本築地籲遊客年底避免到訪　豊洲市場乘機搶客

日本東京的築地場外市場，在月初呼籲外國遊客在本月避免前往觀光的事件而引發討論，不過在另一邊的豊洲市場就表示，歡迎遊客到當地參觀。
築地場外市場的經營協會，在本月初呼籲遊客不要參加美食之旅或組團前往當地觀光，讓在當地新年購物的客人可以有比較安心的購物環境。協會表示，市場在疫情以後，遊客開始增加，更甚是不少人走出車路，亦有人在路上邊行邊食，並將垃圾隨處掉棄而造成大量問題。雖然築地的漁市場已搬到豊洲，但是築地場外市場仍是一些食肆買手以及老顧客購買食材等地方，故此築地方面在月初才發有呼籲。在築地場外市場，其實包括食店以及售賣食材的店舖就有超過400間，在當地一間開業70年的店舖表示：「我們在這裡售賣鮭魚已70年。由於近年外國遊客多了，我們開始改善經營策略。」他的店除了繼續售賣鮭魚，同時也有針對遊客的T裇以及扭蛋等，他表示改變方針當然是好事。
築地旅客人流未有減少
一位築地的老顧客表示，自己已經有20多年的時間，每年都會在年底在築地入貨，購買蟹、吞拿魚等的食材過年，然而遊客的增加令這些老顧客都另覓地方「辦年貨」。有築地的工作人員稱：「（外國遊客的）禮儀已經好了，他們是抱持對日本尊重的心態而來，熱鬧固然好啦，不過人多了就會出現問題，希望能夠找出解決方法。」雖然市場的營運方要求減少旅客，但事實上人流也沒有減少。有英美的遊客都喜歡當地的氣氛。
至於在豊洲市場，當地的觀光設施在去年2月開業，並且有約70家店舖，當地就歡迎旅客在年底及新年期間到當地觀光，他們的營運就表示：「歡迎盡情享用豐洲獨有的美食，度過一段美好的時光。」