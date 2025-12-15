日本築地籲遊客年底避免到訪　豊洲市場乘機搶客

日本東京的築地場外市場，在月初呼籲外國遊客在本月避免前往觀光的事件而引發討論，不過在另一邊的豊洲市場就表示，歡迎遊客到當地參觀。

築地場外市場的經營協會，在本月初呼籲遊客不要參加美食之旅或組團前往當地觀光，讓在當地新年購物的客人可以有比較安心的購物環境。協會表示，市場在疫情以後，遊客開始增加，更甚是不少人走出車路，亦有人在路上邊行邊食，並將垃圾隨處掉棄而造成大量問題。雖然築地的漁市場已搬到豊洲，但是築地場外市場仍是一些食肆買手以及老顧客購買食材等地方，故此築地方面在月初才發有呼籲。在築地場外市場，其實包括食店以及售賣食材的店舖就有超過400間，在當地一間開業70年的店舖表示：「我們在這裡售賣鮭魚已70年。由於近年外國遊客多了，我們開始改善經營策略。」他的店除了繼續售賣鮭魚，同時也有針對遊客的T裇以及扭蛋等，他表示改變方針當然是好事。