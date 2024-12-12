日本紀州唐璜案前AV女優謀殺獲判無罪　法庭稱有合理懷疑但證據不足

在日本引起關注的「紀州唐璜」謀殺案，今日（12日）在和歌山縣地方法院作出一審裁決。法院指出雖然前AV女優的須藤早貴有殺害丈夫野崎幸助的合理懷疑，但是因為檢方提供的證據不足而獲判無罪。
這宗被稱為「紀州唐璜」謀殺案的案件發生在2018年5月24日，自稱為「紀州唐璜」的77歲富商野崎幸助，被發現在家中大宅的2樓房間暴斃，在驗屍後證實野崎是因為攝取過量的興奮劑致死。檢察廳在2021年起訴當時與野崎結婚僅3個月，現年28歲的前AV女優須藤早貴。案件控方一直沒有直接的證據證明須藤直接落藥毒殺野崎，但是在野崎死亡的3個小時間，只有野崎與須藤二人在大宅，因此也僅得須藤有可能落藥。而控方的證人也證明在事前須藤曾購買大量興奮劑。
法院認同存在合理懷疑
控方指出，因為野崎對須藤不願搬到和歌山同居而不滿，考慮離婚。並相信須藤為了得到野崎龐大的遺產而動殺機。並指須藤在婚後的1個月已經在網絡上搜尋「老人」、「完美犯罪」、「興奮劑」、「死亡」等的字眼。並指須藤在不留下證據下實行所謂的「完美犯罪」，並成功取得野崎的遺產。而須藤就供稱沒有殺害野崎，以及沒有讓野崎攝取興奮劑。辯方又指須藤每月獲得野崎100萬日圓的生活費，不存在「離婚危機」。同時沒有證據證明野崎是如何攝取有關興奮劑，並不能排除是野崎自己服用的可能性。
案件在今日的裁決有達301人排隊輪候僅48個旁聽席位。而和歌山地方法院最終認為，檢察官提出的證據不足而罪名不成立。然而法院的判辭也表明，被告人仍存在殺害死者的合理懷疑，不過縱使須藤有在網上搜尋「完美犯罪」，也不足以作為實行謀殺的證據。控方檢察官在判決後表示，對法庭沒採納控方觀點感到遺憾，並會在向上級提交報告後決定是否提出上訴。