日本約90國會議員參拜靖國神社　中方提出交涉促反省歷史

今日（21日）開始是日本靖國神社春季大祭的開始，首相岸田文雄未有出席，僅奉上「真榊」的祭品供奉，不過仍有約90名的跨黨派國會議會出席，當中包括經濟安保大臣的高市早苗。中國外交部發言人汪文斌就表示，中方堅決反對日方有關靖國神社消極動向，並已向日方提出交涉。
作為靖國神社春秋二祭的春季大祭，在今日開始。岸田文雄早前已表明不會到神社參拜，但仍會供奉祭品。在他供奉的「真榊」上，有寫上「內閣總理大臣．岸田文雄」的字樣。而日本國會跨黨派的靖國神社參拜議員會，今日就有87名議員出席參拜，當中包括76名自民黨、7名日本維新會、1名立憲民主黨以及3名無所屬及其他代表議員。議員聯盟的副會長逢澤一郎表示：「今日日本繁榮及和平的基礎，有很多戰死者以及英靈。我們必須再次表示感謝。」
另外，日本內閣成員，經濟安保大臣高市早苗在下午以國家官員身份參拜，她表示有關的參拜費用是私人支付。
在北京，外交部發言人汪文斌指靖國神社是日本軍國主義，以及對外發動侵略戰爭的精神象徵，供奉14名二戰的甲級戰犯，中方堅決反對，並已向日方提出交涉。汪文斌表示，中方敦促日方正視及反省侵略歷史的表態和承諾，徹底與軍國主義切割。
南韓抗議促正視歷史
同樣提出抗議的亦有南韓，南韓外交部發言人對岸田文雄向靖國神社供奉祭品，以及有內閣成員參拜提出抗議，並為事件感到「深表遺憾和失望」。發言人指「對日本的領導人再次參拜美化侵略戰爭、供奉戰犯的靖國神社，為此我們深表失望。我們敦促日本負責任的人士正視歷史，以謙遜和真正的反省行事。”」