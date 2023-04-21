日本約90國會議員參拜靖國神社　中方提出交涉促反省歷史

今日（21日）開始是日本靖國神社春季大祭的開始，首相岸田文雄未有出席，僅奉上「真榊」的祭品供奉，不過仍有約90名的跨黨派國會議會出席，當中包括經濟安保大臣的高市早苗。中國外交部發言人汪文斌就表示，中方堅決反對日方有關靖國神社消極動向，並已向日方提出交涉。

作為靖國神社春秋二祭的春季大祭，在今日開始。岸田文雄早前已表明不會到神社參拜，但仍會供奉祭品。在他供奉的「真榊」上，有寫上「內閣總理大臣．岸田文雄」的字樣。而日本國會跨黨派的靖國神社參拜議員會，今日就有87名議員出席參拜，當中包括76名自民黨、7名日本維新會、1名立憲民主黨以及3名無所屬及其他代表議員。議員聯盟的副會長逢澤一郎表示：「今日日本繁榮及和平的基礎，有很多戰死者以及英靈。我們必須再次表示感謝。」