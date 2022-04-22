日本網傳高校足球教練虐打學生　知情人士指「家常便飯」

日本富士電視台在周四(21日)報道，指他們獲得的一段影片，見到一名足球教練在校內，對一名學生多次腳踢，以及出拳打學生背部，其他學生則在另一邊拍攝及觀看。

日本一間電視台收到一條網上影片，指控在熊本縣的一間高中，有足球隊教練對學生拳打腳踢；警方及校方事後表示會作出調查，但有知情人士指，該校教練毆打學生是「家常便飯」。

據報道指，涉事學校是熊本縣八代市的秀岳館高校，有關片段在周三下午開始在社交媒體上傳播，拍攝的地點是校內足球部的宿舍。涉事的是一位30多歲的足球教練，以及該校的一名3年級學生。報道指，該校是熊本縣內的高校足球勁旅，因此足球部設有獨立的宿舍，而去年足球部就有200多名的學生。

警方約見3人調查

富士電視台的報道表示，有知情人士透露，在該校的教練當中，向足球部成員施以暴力是「家常便飯」，而有關的學校回應指，會調查事件是否屬實，並會採取應對措施。警方亦指會就事件作出調查。日本傳媒報道，熊本警方在周四約見了3人查問事件。熊本縣足球協會，亦將會在下星期召見該校就事件作出解釋

有關學校的足球部，在今日下午拍攝短片回應事件，數名學生否認教練經常對球員施暴。不過，有網民發現該校的校長，曾被指對校內女學生作騷擾。秀岳館高校在2014年曾打入全國賽，而學校本身亦為縣內的職業球會熊本羅亞素培訓球員，當中熊本曾安排隊內的青年外援入讀該校。