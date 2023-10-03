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國際
2023-10-03 12:18:05

日本網友車上掛「恐怖面具」有效杜絕後車危險駕駛！警察認證：晚上不想遇到（有片）

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日本網友車上掛「恐怖面具」有效杜絕後車危險駕駛！警察認證：晚上不想遇到

日本網友車上掛「恐怖面具」有效杜絕後車危險駕駛！警察認證：晚上不想遇到

不少開車的駕駛都有遇過被後車「危險駕駛」逼近又煞停等經驗。近日有一名日本網友想出了妙招，來防止惡意駕駛的逼車，這個方法讓日本警察也忍不住嘖嘖稱奇。

日本網友車上掛「恐怖面具」有效杜絕後車危險駕駛！（X@Ryoutan_Custom） 日本網友車上掛「恐怖面具」有效杜絕後車危險駕駛！（X@Ryoutan_Custom） 日本網友車上掛「恐怖面具」有效杜絕後車危險駕駛！（X@Ryoutan_Custom） 日本網友車上掛「恐怖面具」有效杜絕後車危險駕駛！（X@Ryoutan_Custom） 日本網友車上掛「恐怖面具」有效杜絕後車危險駕駛！（X@Ryoutan_Custom） 日本網友車上掛「恐怖面具」有效杜絕後車危險駕駛！（X@Ryoutan_Custom） 日本網友車上掛「恐怖面具」有效杜絕後車危險駕駛！（X@Ryoutan_Custom） 日本網友車上掛「恐怖面具」，還裝上LED燈！（X@Ryoutan_Custom）

根據以分享日本各地趣聞的媒體《Jタウンネット》報導，一名社交平台X的網友「hachiro_shark」分享稱自己在駕駛座後方，也就是在後方車輛的駕駛座能清楚看見的位置，懸掛看似有點嚇人的能面或鬼怪面具。一開始只是覺得好玩，他卻意外發現掛了面具後能夠有效阻止後車危險駕駛，於是便持續掛上面具。

他分享某次警察看到這個面具嚇了一跳，他解釋用意時，警察反問︰「這麼做不會反而更容易被逼車嗎？」，他回應指大家看到之後都迅速逃之夭夭了」。更浮誇的是，車主加裝了七彩LED燈效，燈光打在白皙的面具上時，視覺上看來又更毛骨悚然，讓警察也忍不住說，「夜間駕駛時絕對不會想看到這輛車」。

這招引發了網友的熱議，紛紛留言表示「笑死、真的有恐怖」、「我應該也要在機車上裝一個」、「竟然還有七彩效果」、「晚上開車絕對不想看到這個」。這個方法似乎也有不少人都使用過，貼文引發熱議後，也有網友貼出自己設置的「嚇人面具照」，表示這個方法確實管用。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

日本網友車上掛「恐怖面具」有效杜絕後車危險駕駛！

日本網友車上掛「恐怖面具」有效杜絕後車危險駕駛！

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