日本網民湖邊單獨拍照 身邊多了個發光人影 網民嚇窒：外星人還是撞鬼？

不知怎樣解釋……日本網民「蕎麦」本月1日在社交平台「X」貼出一張照片，指一個人站在湖邊時，請友人從船上幫忙拍照，但照片上卻多了一個散發白光的人影，十分詭異。
蕎麦表示，自己在空曠的地方獨自看著湖水一段長時間，「但現在快要瘋了」，因為朋友拍到的照片，裡面還有另一個人。日媒報道，當日拍照的友人卻聲稱，蕎麦當時「不是一個人」，身邊的確有一個人影，只有距離最近的蕎麦看不見。蕎麦其後再到湖邊一趟，坐船到對岸仔細觀察，卻沒有看到友人所說的情況，而周圍也沒有看來像人影或會反光的物體。
網民紛紛猜測
這幅疑似靈異照，引來極大迴響，至今累計逾304.8萬次點擊瀏覽，逾1.4萬次轉發，網民對那個神秘的人影作不同猜測。不少人猜測那可能是靈體，稱「你被附了身」，「那人影是面向拍攝者，比起蕎麦，他更危險吧？」。也有人認為是外星人，「外星人和他交談後把他的記憶消滅了」。
有網民從科學角度解釋，指出可能鏡頭上有水滴造成蕎麦身邊的影像，也有人認為因光影在水中折射而形成。
ずっと開けた場所で一人で湖見てたのに、湖上で船に乗ってる友達から送られてきた写真に私以外の誰かが写ってて今発狂 pic.twitter.com/hkpC3sjkBS— 蕎麦 (@Bibliophile_ykr) September 1, 2023