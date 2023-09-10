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國際
2023-09-10 22:49:53

日本網民湖邊單獨拍照 身邊多了個發光人影 網民嚇窒：外星人還是撞鬼？

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日本網民貼出照片，為何身邊多了一個發光人影，難以解釋。(互聯網)

日本網民貼出照片，為何身邊多了一個發光人影，難以解釋。(互聯網)

不知怎樣解釋……日本網民「蕎麦」本月1日在社交平台「X」貼出一張照片，指一個人站在湖邊時，請友人從船上幫忙拍照，但照片上卻多了一個散發白光的人影，十分詭異。

蕎麦表示，自己在空曠的地方獨自看著湖水一段長時間，「但現在快要瘋了」，因為朋友拍到的照片，裡面還有另一個人。日媒報道，當日拍照的友人卻聲稱，蕎麦當時「不是一個人」，身邊的確有一個人影，只有距離最近的蕎麦看不見。蕎麦其後再到湖邊一趟，坐船到對岸仔細觀察，卻沒有看到友人所說的情況，而周圍也沒有看來像人影或會反光的物體。

把照片放大一看，右邊是樓主蕎麦，左邊可見一個發光人影。(互聯網)

把照片放大一看，右邊是樓主蕎麦，左邊可見一個發光人影。(互聯網)

網民紛紛猜測

這幅疑似靈異照，引來極大迴響，至今累計逾304.8萬次點擊瀏覽，逾1.4萬次轉發，網民對那個神秘的人影作不同猜測。不少人猜測那可能是靈體，稱「你被附了身」，「那人影是面向拍攝者，比起蕎麦，他更危險吧？」。也有人認為是外星人，「外星人和他交談後把他的記憶消滅了」。

有網民從科學角度解釋，指出可能鏡頭上有水滴造成蕎麦身邊的影像，也有人認為因光影在水中折射而形成。

一張在湖邊所拍的疑似靈異照，引起網民熱議。(互聯網)

一張在湖邊所拍的疑似靈異照，引起網民熱議。(互聯網)

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