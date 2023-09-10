日本網民湖邊單獨拍照 身邊多了個發光人影 網民嚇窒：外星人還是撞鬼？

不知怎樣解釋……日本網民「蕎麦」本月1日在社交平台「X」貼出一張照片，指一個人站在湖邊時，請友人從船上幫忙拍照，但照片上卻多了一個散發白光的人影，十分詭異。

蕎麦表示，自己在空曠的地方獨自看著湖水一段長時間，「但現在快要瘋了」，因為朋友拍到的照片，裡面還有另一個人。日媒報道，當日拍照的友人卻聲稱，蕎麦當時「不是一個人」，身邊的確有一個人影，只有距離最近的蕎麦看不見。蕎麦其後再到湖邊一趟，坐船到對岸仔細觀察，卻沒有看到友人所說的情況，而周圍也沒有看來像人影或會反光的物體。