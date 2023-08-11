日本網紅杯麵再販遇炒賣　有買不到顧客與便利店員爭執（有片）

日本的人氣YouTuber早前推出的兩款杯麵，在日本引發熱潮，有關的商品在周四（10日）再度銷售，在全日本的7-11便利店都引發搶購潮，有人更因為買不到而與店員爭執，而網上更引發有趣的「杯麵炒賣」，原本300至322日圓（約16.2至17.4港元）的杯麵，被炒高3倍至2杯2,222日圓（約120.12港元）。
日本網紅HIKAKIN與日清合作推出的杯麵，在日本引發不少人排隊搶購，原本的味噌拉麵只售300日圓，而另一款有豆芽的杯麵也不過是322日圓，然而由於不少人爭相搶購，網民在表示多處已經被售罄。在日本的網上交易平台Mercari，周四晚已經出現炒賣，當中有標價升至「5個7,000日圓」以及「12個1.2萬日圓」的水平，亦有「2個2,222日圓」及「3個2,800日圓」。
【悲報】「みそきん」再販開始→争奪戦からの転売ヤー— 爆サイ.com【公式】ツイッター (@bakusai_com) August 11, 2023
ヒカキンさんが監修するカップラーメン「みそきん」。
たまごっちがブームになった時に「人気維持のために出荷制限をしている」って噂が流れましたが、そんなことやったりしてないか？#みそきん #ヒカキン #転売ヤー #出荷制限 @hikakin https://t.co/eLnwtOKDkS pic.twitter.com/wdF62rTbPf
有網民在社交網站內埋怨「10時開賣，5分鐘就賣完令我吃驚」，有網民指，去了30間便利店都買不到。有人批評：「炒家們出動了，希望你們考慮一下買不到的人的感受」。在社交媒體上，有人展示購買杯麵的人龍，同時亦有人因為買不到而與便利店職員爭執。
HIKAKIN是日本的人氣YouTuber，個人擁有4個頻道，當中主頻道的訂閱數達1,160萬，而所有頻道的訂閱亦超過2,000萬，是日本最高訂閱數的YouTuber。
みそきん欲しすぎBBA— 加納大雅(TAIGA KANO) in Barbie Land (@taiga_love23) August 10, 2023
時間の記載がないから買わせろ、睨んでる、脅された、警察呼ぶ等5分くらいずっと怒号を浴びせる。周りに子どももいたし
常識なさすぎる。この後警察の方が来てスタッフの方に事情聞いてましたが、僕が一部始終を見てて動画も撮ってたので見てもらい警察の方も理解されてました pic.twitter.com/YMrB7VGYRz