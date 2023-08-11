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2023-08-11 18:44:40

日本網紅杯麵再販遇炒賣　有買不到顧客與便利店員爭執（有片）

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日本網紅HIKAKI推出的杯麵引發搶購潮。(網頁圖片)

日本網紅HIKAKI推出的杯麵引發搶購潮。(網頁圖片)

日本的人氣YouTuber早前推出的兩款杯麵，在日本引發熱潮，有關的商品在周四（10日）再度銷售，在全日本的7-11便利店都引發搶購潮，有人更因為買不到而與店員爭執，而網上更引發有趣的「杯麵炒賣」，原本300至322日圓（約16.2至17.4港元）的杯麵，被炒高3倍至2杯2,222日圓（約120.12港元）。

日本網紅HIKAKIN與日清合作推出的杯麵，在日本引發不少人排隊搶購，原本的味噌拉麵只售300日圓，而另一款有豆芽的杯麵也不過是322日圓，然而由於不少人爭相搶購，網民在表示多處已經被售罄。在日本的網上交易平台Mercari，周四晚已經出現炒賣，當中有標價升至「5個7,000日圓」以及「12個1.2萬日圓」的水平，亦有「2個2,222日圓」及「3個2,800日圓」。

日本的7-11有大批排隊買杯麵的人龍。(Twitter圖片) 日本交易網上有轉賣杯麵。(Twitter圖片) 便利店已限制一人只能買一個。(Twitter圖片)

有網民在社交網站內埋怨「10時開賣，5分鐘就賣完令我吃驚」，有網民指，去了30間便利店都買不到。有人批評：「炒家們出動了，希望你們考慮一下買不到的人的感受」。在社交媒體上，有人展示購買杯麵的人龍，同時亦有人因為買不到而與便利店職員爭執。

HIKAKIN是日本的人氣YouTuber，個人擁有4個頻道，當中主頻道的訂閱數達1,160萬，而所有頻道的訂閱亦超過2,000萬，是日本最高訂閱數的YouTuber。

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