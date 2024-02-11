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國際
2024-02-11 10:45:00

日本網紅柴犬打雪仗變食雪球大餐　主人崩潰：不是這樣玩的（多圖）

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日本網紅柴犬打雪仗變食雪球大餐　主人崩潰：不是這樣玩的（多圖）

日本一名飼主帶愛犬在雪地散步，突然興起對狗狗丟雪球，打雪仗，沒想到這柴柴竟然一口把雪球吃了。

和風太打雪仗體驗一下

一名日本飼主在社交平台X，分享家中愛犬的爆笑日常。他表示家裡養的柴犬風太（ふう太），常做出令人哭笑不得的事，例如最近他帶風太去雪地漫步，還特地做了雪球，想和風太打雪仗體驗一下。

他朝風太丟雪球，本來以為會閃掉，或用嘴巴接住再吐掉。沒想到風太帥氣的把雪球接住後，竟然不按牌理出牌，一口把雪球給吃掉，而且丟幾顆牠就吃幾顆，讓飼主哭笑不得，他在帖文上寫道：「跟你打個雪仗你能不能別把雪全吃了」。

「柴柴真不愧是最強種」

兩張可愛的照片一曝光，幾天內就吸引13萬人次按讚，網友熱烈回覆：「柴柴真不愧是最強種」、「可愛過頭了，風太」、「使出這招，還有誰能在打雪仗中贏過風太呢」、「柴柴：主人幹嘛一直餵我吃冰」。

事實上，風太早就是人氣超高的網紅犬，在社交平台上擁有六萬名粉絲。飼主也常在網上分享風太的有趣照片。之前牠的睡相被曝光，睡着的風太嘴裏竟然吐出「粉紅波浪」，網友以為牠在吃火腿，結果根本是牠的舌頭，逗趣模樣至今吸引710萬次觀看。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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