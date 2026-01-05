日本網紅疑恆河小便惹眾怒　團隊道歉後稱同行友人所為

日前一名日本男性於去年聖誕節時身穿紅色泳褲、頭戴聖誕帽，於印度恆河沐浴時，遭周圍居民包圍阻擋，並大聲斥責。相關影片在網路上流傳，起初許多人以為是因為該名男子的穿著引起的文化衝突，事後遭揭露是因其於恆河內小便，才激怒當地居民。 網民批評坂口カメラ推卸責任 綜合日本媒體報道，該名男子疑為日本YouTuber團隊「坂口カメラ」的成員。12月31日由當事人與當地協調人員相繼發表聲明，證實引發當地民眾憤怒的真正原因並非配戴聖誕帽，而是該YouTuber團隊同行者在恆河岸邊小便的行為。「坂口カメラ」在X發文致歉，但將小便行為歸咎於「未從事社群活動的第三者個人行為」，引發網民批評是在推卸責任。

事件發生於12月25日，印度北部瓦拉納西（Varanasi）的恆河河畔，數名身穿紅色泳裝、頭戴聖誕帽子的旅行者與當地居民發生衝突的影片在社群媒體上廣為流傳，遭到外界批評對印度教聖地缺乏尊重。「坂口カメラ」擁有約3萬5000名訂閱者，頻道簡介說明內容為「讓兩名女性TikToker成為知名YouTuber的故事」。 負責當地導覽的日本籍男性坪和寬久同日也發表聲明，說明同行者突然在恆河岸邊小便，直接導致當地人強烈反應。坪和表示，聖誕帽的配戴事前已諮詢過居住在瓦拉納西的當地導遊，在考量現場狀況與習俗後，獲得不會造成重大問題的見解才執行。

The Japanese guy in the green shirt peed in the Ganga River - which is sacred in Hindu culture 🤡 - plus so many people were taking a dip there. It's not about the Santa cap, and in the end some young guy saved the green shirt guy from the angry elder. https://t.co/lt6BCZjCYu pic.twitter.com/smdQ4I1OyQ — मुकुल गुप्ता (@m_mukul_gupta) December 30, 2025