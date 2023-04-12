日本總人口連續12年減少 15歲以下人口創新低 65歲以上創新高

日本去年總人口數下跌至1億2,494萬7,000人，是連續12年減少。(資料圖片)

排除出入境的人口自然增減，為減少73萬1,000人，創史上最大減幅；外國人入境數減去出境數的社會增減，為增加19萬1,000人，是僅次於2019年增加20萬8,000人的數字。

日本人口減少數目及減少率在2021年創歷史新高；2022年總人口減少率為0.44%，跟人口減少數目同為歷史上第二高紀錄。

朝日新聞報道，從日本47個都道府縣來看，除了東京都人口相隔2年再度轉增，其餘46個道府縣都減少。其中，沖繩縣是從可比較的1950年以來，首度出現人口減少。

日本總務省周三(12日)公布2022年總人口數推估值，包括外國人較2021年減少55萬6,000人，下跌至1億2,494萬7,000人，連續12年減少。另外，15歲以下人口創新低、65歲以上則創新高。

日本連續16年人口自然減少

日本經濟新聞報道，日本2022年出生人數79萬9,000人，較2021年減少3萬2,000人；死亡人數較2021年增加9萬人，達153萬人，是連續16年出現出生人數低於死亡人數的人口自然減少。

日本未滿15歲的人數減少28萬2,000人，總數為創歷史新低的1,450萬3,000人，顯示無法阻擋人口老化趨勢；65歲以上高齡人數為3,623萬6,000人，佔總人口比率約29%，也創下歷史新高。

15歲至64歲的勞動人口減少29萬6,000人，總數為7,420萬8,000人，佔總人口比率約59.39%。