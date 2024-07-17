日本續現失德外國旅客　於北海道白金青池違規游水兼使用無人機

隨着日本的觀光旅客數字上升，不守規矩的外國遊客也在各地持續出現。在最新的一宗，是在北海道名勝的白金青池發生，一名白人外國遊客跳入禁止游泳的池中，雖然被當地人警告，但遊客仍樂在其中，之後更有一架無人機，遊客向無人機擺姿勢拍攝，當地媒體相信有關的無人機也是在沒有獲得許可下飛行。

日本北海道的媒體報道，在周二（16日）的早上，拍到一名外國遊客在美瑛町的白金青池游泳。根據傳媒指出，由於池水最深達到9米，在安全考慮之下，有關的地方政府已經禁止在池內游泳。目擊者接受訪問時表示，因為聽到有跳水的聲音，最初是以為有人失足墮入池中，然而之後才看到一名外國男子在池中游泳。他又表示，之後男子上岸後表現興奮，似達成了甚麼。