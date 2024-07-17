日本續現失德外國旅客　於北海道白金青池違規游水兼使用無人機

隨着日本的觀光旅客數字上升，不守規矩的外國遊客也在各地持續出現。在最新的一宗，是在北海道名勝的白金青池發生，一名白人外國遊客跳入禁止游泳的池中，雖然被當地人警告，但遊客仍樂在其中，之後更有一架無人機，遊客向無人機擺姿勢拍攝，當地媒體相信有關的無人機也是在沒有獲得許可下飛行。
日本北海道的媒體報道，在周二（16日）的早上，拍到一名外國遊客在美瑛町的白金青池游泳。根據傳媒指出，由於池水最深達到9米，在安全考慮之下，有關的地方政府已經禁止在池內游泳。目擊者接受訪問時表示，因為聽到有跳水的聲音，最初是以為有人失足墮入池中，然而之後才看到一名外國男子在池中游泳。他又表示，之後男子上岸後表現興奮，似達成了甚麼。
有監察攝影機警告進入危險區域人士
報道指，雖然池邊有圍欄圍繞，不過在一些樹木生長的位置還是有虛位。而池邊雖然都有閉路電視防止外來人違規闖入，並會在偵測到有人試圖入侵禁止區域後，會有包括日語、英語及中文的警告，表示有關人士進入危險區域，警告他們不要下水，並會將影像傳送回政府的辦公室，不過當中一些隱閉地點還是有盲點。
美瑛町的觀光部門就表示，有關的池水異常的深，部份地方深得難以觸及池底，而且還有寄生蟲等危險的東西存在，因此在該處游泳就是一個危險行為。他們表示在有關事件發生後，會檢討在未來增加更多的監察攝影機。
白金青池其實是一個人工造成的水池，在1988年因為十勝岳一次火山爆發，為避免火山的堆積物造成泥石流，而在美瑛川建立多個河堤，而這個水池就是當中一個河堤形成。另外在日本使用無人機需要在日本政府的網站進行登記，並要在獲得許可下才可以在特定的地方拍攝，故此一般遊客是不能使用無人機。