日本罕有發特別警報「珊珊」恐最強風力登陸九州

超強颱風「珊珊」吹襲日本西部，當局如臨大敵，首當其衝的鹿兒島縣罕有發出暴風與海浪「特別警報」，呼籲民眾保持最高警戒。當局又向九州鹿兒島縣、中部愛知縣和靜岡縣逾80萬居民發出撤離令。直至昨晚鹿兒島和宮崎最少9人受傷。專家警告珊珊或以最強風力陸登九州，是非常危險的颱風，有可能是「有史以來最強」。珊珊吹襲路徑稍微偏離原本預測，不會貫穿日本全國，但仍會影響四國，關東地區亦預測降暴雨。

鹿兒島縣和宮崎縣周三已感受到珊珊威力。從網上片段可見，有貨車和小型私家車在大橋上行駛時，難敵強風遭吹翻，差點翻滾落海；拍片者不斷叫喊：「車要掉下去了！要掉下去了！」上載者稱，風力超乎想像，預期將進一步發展，九州可能會經歷最強風力。另一段片在宮崎縣宮崎市拍攝，可見狂風將雜物捲上半空，十分恐怖。上載者稱，「龍捲風來了……大家還好嗎？」

雖然還沒有登陸，但珊珊已為日本部分地區帶來大雨。周二晚，愛知縣蒲郡市發生山泥傾瀉，一棟房屋被毁，一家五口遭活埋，2名四十多歲女兒獲救，七十多歲女戶主昨晚找到後證實死亡，男戶主和三十多歲兒子仍失蹤。