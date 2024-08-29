日本罕有發特別警報「珊珊」恐最強風力登陸九州

超強颱風「珊珊」吹襲日本西部，當局如臨大敵，首當其衝的鹿兒島縣罕有發出暴風與海浪「特別警報」，呼籲民眾保持最高警戒。當局又向九州鹿兒島縣、中部愛知縣和靜岡縣逾80萬居民發出撤離令。直至昨晚鹿兒島和宮崎最少9人受傷。專家警告珊珊或以最強風力陸登九州，是非常危險的颱風，有可能是「有史以來最強」。珊珊吹襲路徑稍微偏離原本預測，不會貫穿日本全國，但仍會影響四國，關東地區亦預測降暴雨。
鹿兒島縣和宮崎縣周三已感受到珊珊威力。從網上片段可見，有貨車和小型私家車在大橋上行駛時，難敵強風遭吹翻，差點翻滾落海；拍片者不斷叫喊：「車要掉下去了！要掉下去了！」上載者稱，風力超乎想像，預期將進一步發展，九州可能會經歷最強風力。另一段片在宮崎縣宮崎市拍攝，可見狂風將雜物捲上半空，十分恐怖。上載者稱，「龍捲風來了……大家還好嗎？」
雖然還沒有登陸，但珊珊已為日本部分地區帶來大雨。周二晚，愛知縣蒲郡市發生山泥傾瀉，一棟房屋被毁，一家五口遭活埋，2名四十多歲女兒獲救，七十多歲女戶主昨晚找到後證實死亡，男戶主和三十多歲兒子仍失蹤。
九州四國降雨料達1200毫米紀錄兩倍
報道形容珊珊以單車般速度移動，夾帶著時速最高達252公里的狂風，由於移動緩慢可造成巨大破壞。預測會保持超強風力於周四接近九州，然後登陸。九州各縣、山口縣、四國三縣(不含香川)可能會出現帶來豪雨的「線狀降水帶」。日本氣象廳預測，九州和四國部分地區直至周六的72小時內，降雨量或達1,200毫米，是過去最高紀錄兩倍。暴雨或造成水淹和山泥傾瀉等災害。
新幹線多條線停駛
颱風影響鐵路服務，其中JR九州宣布，九州新幹線來往熊本站至鹿兒島中央站的列車周三晚起停運，周四全面停駛。博多至熊本的路段也會在周四上午10時後停駛。而西九州新幹線，武雄溫泉至長崎周四全日停駛。JR西日本則表示，在近畿地區(京都、大阪、兵庫、和歌山、奈良、三重、滋賀)的普通路線，廣泛地區或在周末後期長時間停駛。而山陽新幹線，廣島至博多之間會在周四晚9時後停駛，在周五會全日停駛。而山陽新幹線與九州新幹線的直通部分會全日停駛，原本前往熊本或鹿兒島中央站的列車會以博多為終點站，而前往新大阪或岡山會由博多出發。航空方面，日航及全日空周三至周五取消逾600班內陸航班，以及10班國際航班。