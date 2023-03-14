日本美女參選人街頭遭非禮　被中年男人熊抱索吻

日本多個地方將在下月舉行地方議會選舉，其中在東京都世田谷區，代表日本維新會出選的前模特兒若林莉沙（若林りさ）今日（14日）在個人Twitter上表示，在昨日（13日）的一次街頭演說期間，遭一名40多歲的男子強抱以及索吻。

36歲的若林莉沙，早年以星名利咲的藝名進行模特兒及演員活動。之後加入多間日本的政治學院學習，並在今年元旦宣布參選。若林在Twitter上表示：「在昨日的街頭演說期間，我遭到非禮。一個不認識的男子走近要求合照，然後就突然抱住我強吻」她表示，不少的目擊者有協助她報警，並成功拘捕涉案的男子。男子據報是40多歲，被當時到達現場的警員拘捕。

若林表示，雖然事件給她很大的衝擊，但是不會懼怕。日本傳媒報道，涉案的男子當時飲醉，並已向警方承認罪行。