日本美女參選人街頭遭非禮　被中年男人熊抱索吻

日本多個地方將在下月舉行地方議會選舉，其中在東京都世田谷區，代表日本維新會出選的前模特兒若林莉沙（若林りさ）今日（14日）在個人Twitter上表示，在昨日（13日）的一次街頭演說期間，遭一名40多歲的男子強抱以及索吻。
36歲的若林莉沙，早年以星名利咲的藝名進行模特兒及演員活動。之後加入多間日本的政治學院學習，並在今年元旦宣布參選。若林在Twitter上表示：「在昨日的街頭演說期間，我遭到非禮。一個不認識的男子走近要求合照，然後就突然抱住我強吻」她表示，不少的目擊者有協助她報警，並成功拘捕涉案的男子。男子據報是40多歲，被當時到達現場的警員拘捕。
若林表示，雖然事件給她很大的衝擊，但是不會懼怕。日本傳媒報道，涉案的男子當時飲醉，並已向警方承認罪行。
昨日の街頭演説中、強制わいせつを受けました。知らない男性から写真を撮ろうと近づかれ、急に抱き寄せられて無理やりキスを…— 若林りさ🍏世田谷区政対策委員 日本維新の会 (@lisagayaku) March 14, 2023
目撃者も多数で110番通報をされ、幸い犯人は現行犯で逮捕されています。
大変ショックですが、負けずに前を向き、頑張りたいと思います。https://t.co/CMXD6uDUU0 pic.twitter.com/35NqAnjF3J