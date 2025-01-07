日本美女Coser疑偷電單車被補　真實身分竟是39歲上班族大叔

日本美女Coser疑偷電單車被補 揭真實身分是39歲的上班族大叔（圖／翻攝X）

日本一名失主之前在網路上發文，希望大家協尋被偷的電單車。沒想到網友真的在一名爆乳Coser的社交平台發現同台電單車。不久後犯人被補，新聞報道才揭露這名性感Coser的真實身分，竟是一名39歲的上班族大叔。

Coser女神上傳失竊者同款電單車照片

一名愛知縣的日本男子，日前在網路上要求大家一起協尋失竊的Suzuki電單車，顏色為藍白相間，還公布了車牌號碼。

沒想到眾多的日本網友，真扮起了「鍵盤柯南」，還神通廣大的利用網路辦案，讓他失而復得。

有人發現失竊者PO文後沒多久，一名爆乳系Coser女神「九重久遠」的社交平台X上，竟也上傳了同款電單車的照片，而且文中還說道「想要這台車已經想了15年，如今真的得到了」。

接下來劇情更是神展開，因為就在Coser女神PO文隔天，也就是2025年元旦當天，失竊者PO文告訴大家，警方抓到小偷了。網友們用關鍵字搜尋新聞，比對了事件、時間和失竊物，通通吻合，也揭開了超驚人的內幕。

因為報道中寫道，一名39歲的上班族男子，在1月1日向警方自首，承認自己偷了這輛電單車，已主動歸還並投案。