日本美術館購入名畫29年　始被懷疑屬贗品

日本高知縣美術館懷疑購入贗品畫作。該美術館在1996年以1,800萬日圓購入一幅自稱是德國畫家坎本唐克（Heinrich Campendonk）繪畫的作品，然而在去年才被懷疑畫作是由一位德國人貝特萊奇（Wolfgang Beltracchi）所偽冒，美術館今日（7日）公布他們委託京都大學專家鑑證後，相信該作品是贗品可能性甚高。

高知縣立美術館早在1996年已購入該件名為「少女與白鳥」的畫作，價格達到1,8000萬日圓。然而早年德國方面才揭發，一名德國人貝特萊奇擅長偽造包括坎本唐克的作品，故有關畫作在去年被質疑可能是贗品。美術館於是邀請京都大學的專家協助調查，根據調查指，作品中含有貝特萊奇偽造的出處證明，而且畫作上的顏料，並非坎本唐克在世時期廣泛所使用的顏料，故相信作品屬贗品機會甚高。