日本美術館購入名畫29年　始被懷疑屬贗品

日本高知縣美術館懷疑購入贗品畫作。該美術館在1996年以1,800萬日圓購入一幅自稱是德國畫家坎本唐克（Heinrich Campendonk）繪畫的作品，然而在去年才被懷疑畫作是由一位德國人貝特萊奇（Wolfgang Beltracchi）所偽冒，美術館今日（7日）公布他們委託京都大學專家鑑證後，相信該作品是贗品可能性甚高。
高知縣立美術館早在1996年已購入該件名為「少女與白鳥」的畫作，價格達到1,8000萬日圓。然而早年德國方面才揭發，一名德國人貝特萊奇擅長偽造包括坎本唐克的作品，故有關畫作在去年被質疑可能是贗品。美術館於是邀請京都大學的專家協助調查，根據調查指，作品中含有貝特萊奇偽造的出處證明，而且畫作上的顏料，並非坎本唐克在世時期廣泛所使用的顏料，故相信作品屬贗品機會甚高。
高知美術館的館長安田篤生表示，雖然伉次的畫作屬於贗品的可能性相當高，但也是優秀的畫作，然而自己估不到自己身邊竟然會發生這種事。高知美術館表示，會繼續對作品進行調查，並會在本年度確定有關作品是否贗品。坎本唐克是19世紀末至20世紀初的德國畫家，作品聲稱是坎本唐克在1919年繪畫。而貝特萊奇也是德國人，擅長模仿一些不太知名的畫家繪畫作品，早在2006年已被踢爆仿造坎本唐克的畫作，並在拍賣會上以300萬美元售出，有傳貝特萊奇的贗品多達過千件。