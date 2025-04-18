日本美魔女出任福井警察本部長　撞樣明星惹網民哄動

東京出生的47歲女警官增田美希子，最近將晉升福井縣警察本部長，也是當地史上首位女性本部長。她宛如明星的高顏值，讓網友直呼好像讓日劇變成現實。
據日媒綜合報道，福井縣警方14日發布最新人事案，由警察廳警備第二課長，47歲的增田美希子接任警察本部長一職，將於25日正式上任，這也是當地首位女性本部長。這項消息在網路曝光，隨即累積1,700萬次觀看。
畢業於東京大學
據《中日體育》報道，日本全網沸騰，全都因為增田的美貌神似「寶塚劇團」出身的女星真矢美季，而且真矢美季還真的演過女警官，在《富士電視台》經典日劇「大搜查線」當中，扮演強勢女警沖田仁美。
東京都出生的增田美希子擁有傲人的背景。她畢業於名門東京大學教養學部，2000年進入日本警察廳服務，擔任過警視廳公安部參事官、警察廳警備第三課長等要職。
「真像電影裏的人事發布」
日本網友留言表示：「好像大搜查線裏的沖田管理官啊！」、「我好像看到真矢美季了」、「真像電影裏的人事發布」、「看她的美貌，說是寶塚出來的女明星我都信」、「根本是日劇裏扮演女警的大美人」。
還有網友說她顏值和智慧兼具，大讚東大畢業的肯定思路清晰，還說女性警官想踏入日本的警察廳真的是超高難度，能在警察廳待到這樣的年紀，代表付出很大的努力，還稱性格應該也非常好。「期待她成為首位女性警視廳總監、甚至是首位女性警察廳長官」。
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