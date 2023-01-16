日本老妻少夫因爭執潑油點火　結果燒死20歲兒子

日本和歌山市在上周末（14日）發生一宗荒謬的火警。一對夫婦疑在家中爭執後，在家中潑燈油以及點火，火警發生後，二人更意圖用水救火，最後造成20歲的兒子在家中被燒死。

日本警方在今日（16日）將50歲的妻子以及36歲的丈夫，以向建築物縱火而拘捕及送往檢察廳調查。警方表示，在上周末的下午6時左右，警方就接到通報有關的木造兩層高建築物發生火警，消防派出13輛消防車到場，約一個半小時後才將火警撲熄，但整棟建築物已被焚毀，而周邊的兩棟建築亦有部份被火燒毀。在焚毀的殘骸中，消防發現一具焦屍，由於未能與妻子的兒子聯絡，死者疑為20歲的兒子。

夫稱曾以水救火

警方調查，夫婦二人在生活上因不滿在上周末下午發生爭執，丈夫先在家中潑上燈油，而妻子就隨後點火，結果就造成房子起火。二人在火警後逃出家外，之後不適送院。而丈夫就向警察表示，他們在起火後曾以水試圖救火，但火勢未有熄滅。附近鄰居指，兩夫婦在之前的夜裡爭執，並至深夜4時還在吵鬧，以致警察多次上門。

死者的姐姐，50歲妻子的女兒就表示，其母與丈夫在兩年半前再婚並同居，但不時都爭吵。而其弟弟疑不想聽二人爭執，會在房內戴上耳筒打機。女兒就指，可能二人爭執過頭，忘記了家中的兒子而造成悲劇。