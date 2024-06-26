日本老翁扮業主搶錢　威脅秋葉原古著店員搶得約2000蚊

日本東京的秋葉原，在上星期發生一宗離奇的搶劫案。一名高齡男子冒充業主闖入一間古著店，喝罵及威脅店員後，搶走了店內4萬日圓（約1,951.6港元）的現金逃去，不過過程還是被店內閉路電視拍到。

日本媒體的報道，在上星期三（19日）的下午1時左右，一名年長的男子，走到秋葉原的一間古著店，向在看店的兼職店問到：「今日店長在嗎？」在得悉店長不在，男子的態度變得惡劣：「你知道我是誰嗎？我是這大樓的業主呀！我可以即時就解僱你喇！」在之後，男子一邊在店內選衣服，然後提出奇怪的要求。