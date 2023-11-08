日本老翁罵哭喊嬰兒父母最終被趕下車　網民批恃老賣老（有片）

日本社交網絡近日流傳一段影片，一名老翁在一輛列車的車廂內，向一對父母責罵，指責父母沒有管理好嬰孩，讓孩子的哭喊對他造成滋擾。最後車廂內不少人不齒老翁行為，並召喚車站職員將老翁請下列車及報警。網民對事件亦傾向支持父母，指這些老人「恃老賣老」。 嬰兒在交通公具上哭鬧本是平常事，不過在日本的社交媒體上，近期有一段影響引起熱議。據報影片是在10月底一輛關東的列車車廂內拍下，拍片者表示，當時一位在列車上手持拐杖的老人，向對面原本在哄着哭喊兒子的一對父母：「很吵呀，可以收聲了吧！」拍片者表示，他們一家就在車門附企站着，表示沒留意到普通的對話，就是聽到有關的怒罵和孩子的哭喊。

乘客加入制止老翁 拍攝者透露，他聽到了一下巨響，於是就向聲音的方向望去，然後就聽到了怒罵聲。老翁怒罵「日本就是因為有你們這些被寵壞的人而毀掉」。雖然之後嬰兒停止了哭，不過老翁還是眼神不太友善，而周圍的乘客亦注意到，嘗試阻止老翁繼續，不過老翁又說：「見到這些不懂制止小孩的父母就嬲」又說：「這些父母不只是不合格的父母，做人也不合格」。拍片者指，老人就這樣罵了差不多20分鐘。 拍片者又表示，他之後看不下去，於是走在老翁前叫表示，他拍了片，要他在下一站下車。他表示：「如果我是老闆，我一早就把他飛向車窗」，又表示：「我看這些人就只靠我們支付的稅金過活」。在拍片者介入後，同車的乘客亦安慰那一對被罵的年輕夫婦。拍片者又向老翁表示：「你知道我們孩子又有多辛苦嗎？」