日本老翁罵哭喊嬰兒 父母最終被趕下車 網民批恃老賣老（有片）

日本社交網絡近日流傳一段影片，一名老翁在一輛列車的車廂內，向一對父母責罵，指責父母沒有管理好嬰孩，讓孩子的哭喊對他造成滋擾。最後車廂內不少人不齒老翁行為，並召喚車站職員將老翁請下列車及報警。網民對事件亦傾向支持父母，指這些老人「恃老賣老」。
嬰兒在交通公具上哭鬧本是平常事，不過在日本的社交媒體上，近期有一段影響引起熱議。據報影片是在10月底一輛關東的列車車廂內拍下，拍片者表示，當時一位在列車上手持拐杖的老人，向對面原本在哄着哭喊兒子的一對父母：「很吵呀，可以收聲了吧！」拍片者表示，他們一家就在車門附企站着，表示沒留意到普通的對話，就是聽到有關的怒罵和孩子的哭喊。
乘客加入制止老翁
拍攝者透露，他聽到了一下巨響，於是就向聲音的方向望去，然後就聽到了怒罵聲。老翁怒罵「日本就是因為有你們這些被寵壞的人而毀掉」。雖然之後嬰兒停止了哭，不過老翁還是眼神不太友善，而周圍的乘客亦注意到，嘗試阻止老翁繼續，不過老翁又說：「見到這些不懂制止小孩的父母就嬲」又說：「這些父母不只是不合格的父母，做人也不合格」。拍片者指，老人就這樣罵了差不多20分鐘。
拍片者又表示，他之後看不下去，於是走在老翁前表示，他拍了片，要他在下一站下車。他表示：「如果我是老闆，我一早就把他飛向車窗」，又表示：「我看這些人就只靠我們支付的稅金過活」。在拍片者介入後，同車的乘客亦安慰那一對被罵的年輕夫婦。拍片者又向老翁表示：「你知道我們孩子又有多辛苦嗎？」
老翁被請下車之後，試圖登上另一輛列車被阻止，更向車站職員表示自己支付了車資，要求找律師。其後男子不滿被要求站着，因此被車站職員安排入站內的房間等候警察。拍片者透露，警察在證實老翁不是喝醉，曾要求老翁道歉，但警察指老翁似乎是不會道歉，因而向老翁發出警告。
網民指這種老人是反面教材
記者之後向JR東日本證實有關事件。JR東日本表示，當日有乘客之間發生爭執，需要召喚警察處理，而車站的職員亦需要到場協助。JR又表示，涉事男子沒有喝醉，只是與車廂多名乘客發生爭吵。
在社交媒體上，不少人就覺得老翁不對。有人批評：「這些不良的老人就應該收口。這種傲慢的老人越來越多，就是要年輕人節省開支來納稅養這種老人？我們這一代人絕對不能變成這樣的老人。這些老人絕對是反面的教材。」