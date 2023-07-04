日本股市持續受關注　日媒挑選6隻業績股

日本股市在近月受到關注，並且多次打破了泡沫經濟爆破後的新高，而不少的日本企業都預計業績向好，日本財經媒體就挑選了6間預計會有好業績的企業。
日本出版商講談社旗下的《現化商業》雜誌，就挑選了6隻預計有不錯業績的股票。
Capcom
報道第一間介紹的企業，是遊戲迷熟悉的企業Capcom。報道指，該公司在6月2日推出的新遊戲《街頭霸王6》在全球發售的首5日，就錄得100萬隻的銷售，這隻該企業相隔7年推出的續作，獲得機迷的期待，而有關的銷情亦比預期良好，也令公司旗下的一些品牌獲得更多的期待。
報道又指，Capcom即將發布的業績還未包括將在9月推出的全新手機遊戲《魔物獵人Now》，報道預計在今年7至9月該公司的業績會比預計更佳，因此相信在遊戲玩家支持下，企業會是電競行業中值得關注的公司。
大阪鈦金屬科技
大阪鈦金屬科技是日本鈦金屬的最大製造商，也是世界一流的生產能力。報道指，作為世界飛機生產佔有廣泛用途的鈦金屬，受到俄烏戰爭影響，歐美減少對俄羅斯供應鏈的依賴。在鈦金屬市場佔有約1成的俄羅斯，或者會令歐美將供應鏈轉移到日本，因此日本的鈦金屬或成俄羅斯的替代品而增長。報道指，公司在直到2024年第3季的盈利預計較慎重，又指企業的市盈率一直被低估。
S.M.S.
SMS是日本一間，以看護為主的職業介紹所。公司在今年第3季的業績，表示有多達約370名的職業顧問，而預計在明年第3季更會增至約420人，報道認為，雖然在人力的投資會令公司的盈利造成壓力，但仍相信企業的盈利亦會比預期高。報道指出，該公司的一般收入已經連續20個季度創新高，加上新冠疫情反映的看護數字不足以及日本社會的高齡化，因此相信以有關業務為主的企業有較佳的成長。
竹內製作所
在日本長野縣的竹內製作所，是日本生產建築機械的企業。報道指，公司約有9成的訂單來自歐美，其中預計今年首季受日圓貶值之下而獲得比預期高的盈利，雖然企業受到電子零件供應的影響而限制訂單，不過相信在電子零件供應問題解決後，企業的營收會連續3季創新高。報道指，雖然歐美在住宅市場需求下跌，不過基建及租賃市場的需要仍然高的情況下，企業預計在之後數年增加產能，令企業的競爭力提高。
大阪燃氣
報道指，大阪燃氣在明年3月的盈利預計比之前增加。雖然公司在今年3月的營利受到美國的天然氣項目一度暫停而造成虧損，不過隨着項目重開以及燃料的採購成本下跌，相信其業績會回復。報道稱，預計未來綠色能源會是吸引的投資，而公司正自行開發以氫氣生產的廢熱來製造甲烷，並期望在2030年能以氫氣及二氧化碳造成的甲烷作為城市燃氣原料。
武田藥品工業
大阪的一間藥廠，也是東京證券成份股的企業之一。公司的一隻針對過度活躍症的藥物專利到期以及仿製藥的出現而受影響，不過報道指公司一種治療潰瘍性大腸炎及克隆氏症的藥物在美國銷情良好，加上有關的注射劑獲美國食品及藥品管理局（FDA）認證，相信有關的銷售會增加，而企業在未來亦會推出一款登革熱的疫苗，以及公司在研究多種癌症及罕見病藥物進入臨床階段，預期在中長期有較大的成長。不過報道指，預計投資基金會在7月上旬重組資產配置時拋售，但相信調整過後會回升。