日本股市持續受關注　日媒挑選6隻業績股

日本股市在近月受到關注，並且多次打破了泡沫經濟爆破後的新高，而不少的日本企業都預計業績向好，日本財經媒體就挑選了6間預計會有好業績的企業。 日本出版商講談社旗下的《現化商業》雜誌，就挑選了6隻預計有不錯業績的股票。 Capcom 報道第一間介紹的企業，是遊戲迷熟悉的企業Capcom。報道指，該公司在6月2日推出的新遊戲《街頭霸王6》在全球發售的首5日，就錄得100萬隻的銷售，這隻該企業相隔7年推出的續作，獲得機迷的期待，而有關的銷情亦比預期良好，也令公司旗下的一些品牌獲得更多的期待。 報道又指，Capcom即將發布的業績還未包括將在9月推出的全新手機遊戲《魔物獵人Now》，報道預計在今年7至9月該公司的業績會比預計更佳，因此相信在遊戲玩家支持下，企業會是電競行業中值得關注的公司。

Capcom

大阪鈦金屬科技 大阪鈦金屬科技是日本鈦金屬的最大製造商，也是世界一流的生產能力。報道指，作為世界飛機生產佔有廣泛用途的鈦金屬，受到俄烏戰爭影響，歐美減少對俄羅斯供應鏈的依賴。在鈦金屬市場佔有約1成的俄羅斯，或者會令歐美將供應鏈轉移到日本，因此日本的鈦金屬或成俄羅斯的替代品而增長。報道指，公司在直到2024年第3季的盈利預計較慎重，又指企業的市盈率一直被低估。 S.M.S. SMS是日本一間，以看護為主的職業介紹所。公司在今年第3季的業績，表示有多達約370名的職業顧問，而預計在明年第3季更會增至約420人，報道認為，雖然在人力的投資會令公司的盈利造成壓力，但仍相信企業的盈利亦會比預期高。報道指出，該公司的一般收入已經連續20個季度創新高，加上新冠疫情反映的看護數字不足以及日本社會的高齡化，因此相信以有關業務為主的企業有較佳的成長。

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