日本肢解案｜33歲女遭有婦之夫勒斃分屍 鄰居聞「咚咚」巨響 疑是肢解聲(有片)

案發在本月21日，有人報案稱33歲的單親母親伊藤亞佑美失蹤，警方調查後於23日追蹤至31歲男子土屋勇貴位於靜岡縣沼津市的寓所，最終發現伊藤亞佑美已經慘遭肢解。

日本發生駭人肢解案，一名33歲女子慘被31歲的已婚情夫扑頭勒斃再分屍。據報情夫在案發後一日購入電鋸，懷疑用作肢解，之後把女死者遺骸放在家中露台及車上。案發後有鄰居曾聽到不尋常的「咚咚聲」，有可能是兇手拆骨切肉的聲音，令人不寒而慄。另據報兇案現場尚住有情夫妻子、兩名子女及老父，未知眾人是否在不知情下「伴屍而睡」。

日本肢解案｜死者殘肢藏於露台及車上

土屋勇貴被捕後供稱，案發當晚他與女死者發生衝突，一時失控用鈍器擊向她頭部，再用電線勒死她，之後把遺體分屍，暫藏於寓所3樓的露台及屋外的車上。有報道指二人或曾因金錢問題爭拗。

當地警方稱，伊藤亞佑美的死因是頭部撞擊造成的外傷性蜘蛛膜下出血，以及因頸部被勒而窒息。據報警方相信土屋勇貴在殺人後一日所購的電鋸，是案中的肢解工具。

有鄰居表示，在21日當晚曾聽到怪聲，「平時不會聽到這種聲音，我心想發生甚麼事。聲音有點奇怪」，有報道稱現場曾傳出「咚咚」巨響。另有鄰居說，疑兇育有一名1歲兒子及一名3至4歲女兒。