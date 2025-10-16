日本自民黨或與維新會組執政聯盟　參政黨稱與高市早苗政策相近

日本自民黨總裁高市早苗爭取成為首位女首相漸見明朗。她與自民黨的政策協調會長，與日本維新會共同代表藤田文武及齋藤艾力斯會面，討論兩黨的合作，並指雙方有多項政策已取得共識，有機會合作執政。至於異軍突起的參政黨，代表神谷宗幣今日（16日）亦與高市會面，會後指雙方在多方面政策意見一致，但未透露會否支持高市早苗。若然自民黨與維新會及參政黨合作，高市早苗可獲得234票，超過眾議院首相選舉的逾半數門檻。
高市早苗下午連同自民黨政策協調會長小林鷹之，與維新會共同代表藤田文武及政策協調會長齋藤艾力斯進行政策協調會議。日本媒體報道，維新會向自民黨提出了12點政策，以達至雙方執政聯盟的合作。在12個項目中，維新會提出兩黨就修改日本憲法第9條，即有關於「日本放棄戰爭、不保持武力及不承認交戰權」，還有日本自衛隊角色及美日安保條約的內容，設立委員會討論。
維新會提出12點政策要求
至於外交及安全保障，維新會提出加快修訂戰略文書以及廢除防衛裝備轉移的5項基本方針，這將令日本可向烏克蘭等提供武器。在外國人政策上，維新會要求停止外國人在日本人口的佔比，同時為外國人口總數設立上限。同時要求自民黨支持維新會提出的副首都計劃和廢除企業或團體的政治獻金，削減國會議員人數1成。維新會表示，希望自民黨可以就有關的政策提出明顯時間，而兩黨在政策取得一致後，維新會很可能在下周二（21日）的臨時國會中，支持高市早苗成為首相，同時兩黨將籌組聯合政府。
高市早苗今日亦與參政黨的領袖神谷宗幣在國會會面，希望對方支持高市早苗。二人在會談就有關於外國人問題，反間諜法等進行討論，會後神谷表示，參政黨與高市的政策理念相近，被問及會否支持高市時，神谷指：「好的政策我們就會支持，不行的就不行。」他表明：「參政黨會維持獨立行事，以國家利益為優先採取行動。」日本媒體報道，參政黨將在首輪投票提名神谷宗幣，未知會否在之後支持高市。根據日本首相選舉，首輪投票眾議院議員各自填上提名人名字，在首輪投票未能取得過半數，即233票支持，最高得票2名候選人進入次輪投票，勝出者成為新任首相。目前自民黨有196名眾議院議員，維新會就有35名議員，合共231票，距離半數有2票，而參政黨就有3名眾議院議員，意味參政黨有力改變結果。