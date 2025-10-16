日本自民黨或與維新會組執政聯盟　參政黨稱與高市早苗政策相近

日本自民黨總裁高市早苗爭取成為首位女首相漸見明朗。她與自民黨的政策協調會長，與日本維新會共同代表藤田文武及齋藤艾力斯會面，討論兩黨的合作，並指雙方有多項政策已取得共識，有機會合作執政。至於異軍突起的參政黨，代表神谷宗幣今日（16日）亦與高市會面，會後指雙方在多方面政策意見一致，但未透露會否支持高市早苗。若然自民黨與維新會及參政黨合作，高市早苗可獲得234票，超過眾議院首相選舉的逾半數門檻。

高市早苗下午連同自民黨政策協調會長小林鷹之，與維新會共同代表藤田文武及政策協調會長齋藤艾力斯進行政策協調會議。日本媒體報道，維新會向自民黨提出了12點政策，以達至雙方執政聯盟的合作。在12個項目中，維新會提出兩黨就修改日本憲法第9條，即有關於「日本放棄戰爭、不保持武力及不承認交戰權」，還有日本自衛隊角色及美日安保條約的內容，設立委員會討論。