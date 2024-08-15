日本自民黨接班人競逐戰 石破茂、茂木敏充等人展現極高意願

日本首相岸田文雄14日宣布不參加9月的自民黨黨魁選舉後，掀起了外界對於「誰是接班人」的熱烈討論。包括前幹事長石破茂、現任幹事長茂木敏充、前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之以及前總務大臣野田聖子現在都表現出極高意願。

石破茂曾經擔任過日本防衛大臣、農林水產大臣、自民黨幹事長等職。14日，他在台灣舉行的記者會上表示，「如果有20個像我這樣願意一起努力的人，我一定願意出馬參選。」如果石破茂真的出馬，這將會是他第五次參選，不過也有人認為要找到20名推薦人可能會有困難。

綜合日媒報道，熱門人選之一的前幹事長石破茂正巧率團訪台，他表示自民黨黨魁選舉必須獲得20位國會議員的支持，如果有20人推薦他，就打算參選。

另外，現任幹事長茂木敏充也展現出積極態度，他對岸田文雄不參選一事表達遺憾後，隨即找了副黨魁麻生太郎餐敍，兩人在東京的一間餐廳談了2個多小時。據悉茂木敏充相當重視與麻生太郎的合作，似乎已經討論了未來的方向。

前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之也表示，「每位國會議員都必須進行改革努力，讓人們認為黨已經重生。」報道指出，小林鷹之在黨內相當受到一些中堅和年輕候選人的支持。

而曾在2021年參選黨魁選舉的前總務大臣野田聖子也再度表現出意願。她說，「我願意與人民合作，推進現在需要進行的改革。」

自民黨將於本月20日在選舉管理委員會上決定黨魁選舉日程。投票定於 9 月 20 日進行。黨魁選舉預計將有734張選票，其中包括367張國會議員選票和同等數量的黨員選票。

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