日本自民黨與維新會達成共同執政　高市早苗當選餘下2票

日本自民黨總裁高市早苗，爭取成為首位女首相只差2票。在周二（21日）的臨時國會前，高市早苗與日本維新會的代表吉村洋交今日（20日）在國會內會談後，正式簽署合作文件，將會共同合作執政。在兩黨合作後，高市爭取首輪投票當選只差2票。

日本傳媒報道，自民黨確定接納維新會提出的政策要點，當中包括削減一成國會議員數量以及取消企業及團體的政治獻金。其中兩黨會在明日的國會上提出削減議席的建議，同時會在高市擔任總裁的任期完結後，廢除企業及團體政治獻金。而連同包括維新會提出的「副首都計劃」以及未來2年就食品寬免消費稅的提議，自民黨都會與維新會協商及推進。不過維新會將不會派員加入高市的內閣，據維新會的幹事表示，在沒有閤員之下，如果與自民黨在政策上未能取得共識，可以退出聯盟作為要脅。