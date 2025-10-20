日本自民黨與維新會達成共同執政　高市早苗當選餘下2票

日本自民黨總裁高市早苗，爭取成為首位女首相只差2票。在周二（21日）的臨時國會前，高市早苗與日本維新會的代表吉村洋交今日（20日）在國會內會談後，正式簽署合作文件，將會共同合作執政。在兩黨合作後，高市爭取首輪投票當選只差2票。
日本傳媒報道，自民黨確定接納維新會提出的政策要點，當中包括削減一成國會議員數量以及取消企業及團體的政治獻金。其中兩黨會在明日的國會上提出削減議席的建議，同時會在高市擔任總裁的任期完結後，廢除企業及團體政治獻金。而連同包括維新會提出的「副首都計劃」以及未來2年就食品寬免消費稅的提議，自民黨都會與維新會協商及推進。不過維新會將不會派員加入高市的內閣，據維新會的幹事表示，在沒有閤員之下，如果與自民黨在政策上未能取得共識，可以退出聯盟作為要脅。
在野黨未能合作推舉共同候選人
在兩黨取得合作之後，維新會的議員將會在明日的首輪投票寫上高市早苗的名字。在自民黨與維新會，現時眾議院內有231票，距離首輪當選逾半233票的門檻就只差2票。高市早苗能否當選成首位日本女首相，就要看維新會外的其他，包括獨立議員的提名。而在野黨方面，國民民主黨的代表玉木雄一郎表示，他們願意支持由維新會及自民黨提出的削減國會議席的方案，稱因為不想在相關議題糾纏，並盡早討論壓抑物價的措施。
至於一直推動在野黨合作的立憲民主黨，在今日舉行黨內會議，確定推舉前首相野田佳彥作為第一輪的提名，也意味在野黨最終未能達成協議推舉共同首相候選人。立民黨幹事長安住淳在會後表示：「就首相指名選舉，我已盡力希望實現政權更替，可惜是我已經盡力也沒法達成。」日本評論認為，鼓吹「日本人優先」政策的參政黨可能會加入提名高市早苗，實現高市在首輪就當選的結果，而仍有7名的獨立議員，當中部份人是從自民黨脫離，亦有機會在選舉中協助自民黨當選。