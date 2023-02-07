日本自稱一妻多夫七旬翁　企圖精神控制性侵少女被捕

74歲的被捕男子澀谷博仁，原本是一名占卜師，據報與9名同以「澀谷」為姓氏的女子，現時在東京東大和市同居，而他過去有多次結婚及離婚的記錄。男子在17年前，曾表示與11名女子同居，實行事實上的「一夫多妻生活」。

日本一名自稱過着「一妻多夫」生活的七旬翁，被指涉嫌企圖強姦一名10多歲的少女，與43歲的前妻在東京被警方拘捕。這名74歲男子自稱為占卜師，與9名40至70多歲的女子同居，並試圖以精神控制一名少女，企圖性侵。而在10多年前，他亦曾因同樣的指控被捕。

警方表示，澀谷博仁在去年12月12日，與43歲前妻澀谷千秋，在千秋兼職的購物中心內認識的10多歲女子，千秋以「認識一位不錯的占卜師」誘騙少女到其家中，澀谷博仁之後意圖對少女性侵。調查人員指，少女在到達澀谷的家中，被播放有關UFO的影片，並不斷向其表示「外星人會綁架你，然後將你剝皮吃掉」等威嚇，並指「能避免死掉的方法就是與我性交」等。老翁又向少女稱，「即使報警也幫不你」，少女之後與家人商談後，才向警察舉報事件。

17年前因同類事件被捕獲緩刑

而根據資料，男子在2006年也因為被指因為威脅一名20多歲女子加入群體生活而被捕。當時警方在其家中搜出大量有關催眠的書籍，懷疑男子以精神操控其他女子與他共同生活。當時澀谷博仁被指引誘一名20歲女子到其家中，聲稱自己是自衛隊軍官，並指周圍都有間諜，因此自己可以幫忙。不過女子受驚離開，被威脅會因病或事故死亡。當時澀谷博仁表示自己與10名女子及一名女兒同居，當中有人承認自己遭澀谷博仁威脅而同居。澀谷博仁之後被法院判處緩刑。

當時報道指，澀谷博仁在東京東大和市建造一所3層木造建築，並把居所的擁有權贈與當時同居的8名女子，成為她們的共有財產。而警察在今早6時左右到達澀谷博仁的家中，打算將其帶走調查時，澀谷博仁向6名調查人員噴射胡椒噴霧，導致受傷，因為警方以阻差辦工等罪將老翁拘捕。