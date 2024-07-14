日本自衛隊上百人違紀　涉呃津貼及欺凌　海自主管撤職

日本防衛省12日公布一波多達218人的懲處名單，日媒稱這為極不尋常的狀況。防衛大臣木原稔在記者會上更宣布，由於違紀人數最多，決定撤換海上自衛隊的最高參謀長。

日本防衛省在12日召開記者會，表示有多達218人因涉及未妥善保護國家安全相關「特別機密」資訊、詐領潛水津貼、不正當使用部隊提供的免費餐點以及欺凌等而遭到懲處。

詐領金額約為4,300萬日圓

其中，陸海空自衛隊未妥善保護「特定秘密」事件共58宗，「特定秘密」包括海上自衛隊的38艘船隻的動向等資訊。

在潛水津貼方面，包括高階主管在內的62名日本海上自衛隊成員以假裝潛水、實際上並未潛水的方式騙取潛水津貼。自2017年4月到2022年10月的五年半時間內，總共遭詐領金額約為4,300萬日圓（約213萬港元）。

此外，包括高層主管在內的22名海上自衛隊成員被指控，不符合資格卻仍享用基地在住成員限定的免費餐食，其非法消費的金額截至去年3月為止的3年間，共約160萬日圓（約7.91萬港元）。