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國際
2024-03-15 12:45:02

日本自衛隊員因體重增加被罰抄萬字文　涉職權騷擾獲賠150萬日圓

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據《NHK》與《每日新聞》報導，根據判決，請求國賠的原告是一名前陸上自衛隊男隊員，他自1986年至2020年間一直服役於靜岡縣的富士駐屯地。原告於2008年接受腫傷手術，然而上司卻讓術後右腳行動不便的他住在沒有電梯的5樓宿舍。

日本東京地方法院14日對一宗「職權騷擾」訴訟作出判決，認定一名前自衛隊隊員遭上司濫權對待，可獲政府賠償150萬日圓（約7.91萬元）。

花了約9個小時整晚沒睡

據《NHK》與《每日新聞》報道，根據判決，要求賠償的原告是一名前陸上自衛隊男隊員，他自1986年至2020年間一直服役於靜岡縣的富士駐屯地。原告於2008年接受腫傷手術，然而上司卻讓術後右腳行動不便的他住在沒有電梯的5樓宿舍。

另外，原告於2017年還因「體重增加」而遭受懲罰，被上司命令提交一份「反省文件」，其中重複抄寫了多達1萬字的《自衛隊法》的部分條文。原告在法庭上指控：「我花了約9個小時，整晚沒睡在寫反省文。」他又指上司甚至為了逼他自願離職，對其進行其他形式的騷擾。

住在沒有電梯的宿舍5樓

法官認定，上司在被指控為職權騷擾的行為中，安排行動不便的原告，住在沒有電梯的宿舍5樓，忽視隊員的安全義務。又因原告體重增加，要求他將《自衛隊法》反複抄寫至1萬字，明顯是超出必要限度的指導。

基於上述基礎，法官表示，原告右腳不便卻仍被迫承受長期可能損害身心健康的負擔，因此判賠150萬日圓（約7.91萬元）。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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