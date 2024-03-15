日本自衛隊員因體重增加被罰抄萬字文　涉職權騷擾獲賠150萬日圓

據《NHK》與《每日新聞》報導，根據判決，請求國賠的原告是一名前陸上自衛隊男隊員，他自1986年至2020年間一直服役於靜岡縣的富士駐屯地。原告於2008年接受腫傷手術，然而上司卻讓術後右腳行動不便的他住在沒有電梯的5樓宿舍。

日本東京地方法院14日對一宗「職權騷擾」訴訟作出判決，認定一名前自衛隊隊員遭上司濫權對待，可獲政府賠償150萬日圓（約7.91萬元）。

花了約9個小時整晚沒睡

據《NHK》與《每日新聞》報道，根據判決，要求賠償的原告是一名前陸上自衛隊男隊員，他自1986年至2020年間一直服役於靜岡縣的富士駐屯地。原告於2008年接受腫傷手術，然而上司卻讓術後右腳行動不便的他住在沒有電梯的5樓宿舍。

另外，原告於2017年還因「體重增加」而遭受懲罰，被上司命令提交一份「反省文件」，其中重複抄寫了多達1萬字的《自衛隊法》的部分條文。原告在法庭上指控：「我花了約9個小時，整晚沒睡在寫反省文。」他又指上司甚至為了逼他自願離職，對其進行其他形式的騷擾。