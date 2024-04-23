日本自衛隊直升機相撞墮海 NHK：共享位置資訊系統未連結

日本海上自衛隊2架SH-60K海鷹直升機上周六(20日)進行晚間反潛訓練時疑相撞墮海，造成1死7失蹤，自衛隊已回收飛行資料紀錄器(FDR)，正分析數據。日本放送協會(NHK)引述防衛省消息指，當時這2架直升機共享位置資訊的系統並未連結。 持續搜索直升機機身殘骸 防衛大臣木原稔周二(23日)表示，根據現場需求，美國海軍一架P-8巡邏機將加入搜救行動，且受海流影響將擴大搜索範圍。發生事故的海域水深約5,500米。對此木原表示，將使用海上自衛隊的海洋測量艦追蹤可能已沉到海底的主要殘骸位置。

木原周一指，已成功讀取2架海上自衛隊失事的SH-60K海鷹直升機的FDR數據，「目前沒有數據顯示直升機在飛行途中出現異常」，仍在分析失事原因。NHK報道，根據海上自衛隊，SH-60K海鷹直升機搭載一種系統，藉無線電波連結即時共享目標、彼此位置等資訊。

直升機共享位置資訊系統如何運作？ 防衛省消息指，不止一架SH-60K海鷹直升機同時飛行時，這種系統便會運作，若兩機互相接近時會響起警報以避免相撞。機師也會透過目視、雷達的資訊確認彼此位置。海上自衛隊表示，2架直升機當時很可能在空中相撞，正持續搜索失蹤機員，以及調查系統為何未連結。