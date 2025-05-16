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國際
2025-05-16 13:15:14

日本自衛隊練習機墮湖兩人失蹤　不排除引擎故障肇禍

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日本自衛隊15日在事發地點持續搜救。（圖/美聯社）

日本航空自衛隊一架T-4練習機，14日下午從小牧基地起飛後，墜落在愛知縣犬山市的入鹿池，機上兩名機師至今下落不明，日本防衛省今公布最新進展，證實在池內發現疑似飛機引擎與輪胎等殘骸，自衛隊正進行打撈並持續搜救。

NHK報道，防衛省官員今表示：「我們在池中發現疑似飛機引擎的金屬構造與輪胎等零件，目前正討論如何進行水中回收作業。」他並強調，將動員潛水部隊與無人載具，爭取盡早定位機師位置。

該機應上升至5,000米

事故發生後，自衛隊已暫停全日本約兩百架T-4練習機的飛行任務，並展開緊急檢查，以確認是否存在普遍性的機械問題。自衛隊一名高層指出，事故發生在飛行初期的關鍵階段：「我們不能排除引擎故障、飛控系統異常或其他突發因素，將從殘骸與飛行數據着手調查事故原因。」

報道指出，這架T-4練習機在離開小牧基地後約一分鐘內仍正常上升，但在高度約1,400米處進行旋轉動作時，突然失速並快速下降，約兩分鐘後從雷達上消失，根據原定計劃，該機應上升至5,000米。事發後，兩名機師分別為31歲的井岡拓路、29歲的網谷獎太失聯，目前搜救人員仍在入鹿池持續水下搜索，並派遣潛水員與聲納裝置，深入池底進行搜索。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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