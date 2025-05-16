日本自衛隊練習機墮湖兩人失蹤　不排除引擎故障肇禍

日本航空自衛隊一架T-4練習機，14日下午從小牧基地起飛後，墜落在愛知縣犬山市的入鹿池，機上兩名機師至今下落不明，日本防衛省今公布最新進展，證實在池內發現疑似飛機引擎與輪胎等殘骸，自衛隊正進行打撈並持續搜救。

NHK報道，防衛省官員今表示：「我們在池中發現疑似飛機引擎的金屬構造與輪胎等零件，目前正討論如何進行水中回收作業。」他並強調，將動員潛水部隊與無人載具，爭取盡早定位機師位置。