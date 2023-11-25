熱門搜尋:
姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 Edan呂爵安 聖誕節2023 柯文哲 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 吳欣盈
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-25 16:30:00

日本舉行首屆「撿垃圾世界盃」　英國隊以57.42公斤成績奪冠

分享：

舉行這項比賽的目的，是為了讓人們對環境問題的意識抬頭，來自各國的21支隊伍，每組3個人，在90分鐘的時間限制內，要於東京澀谷和表參道的街頭尋找垃圾，並將它們分類整理。

日本22日在東京街頭舉辦了「撿垃圾世界盃（SpoGami）」，吸引來自世界各地的隊伍參賽，最後由收集57.42公斤的英國隊，奪下冠軍頭銜。

舉行這項比賽的目的，是為了讓人們對環境問題的意識抬頭，來自各國的21支隊伍，每組3個人，在90分鐘的時間限制內，要於東京澀谷和表參道的街頭尋找垃圾，並將它們分類整理。

來自英國的隊伍「北方將再次崛起」，以57.42公斤擊敗收集57.27公斤的東道主日本隊，英國隊隊長莎拉（Sarah Parry）在領獎時表示「其他隊伍或許更在乎環保，但卻缺乏運動，而我們可能恰恰相反，在清理海洋垃圾方面，我們已經投身多年，付出許多努力。」

第一屆撿垃圾世界盃由英國隊奪冠。（圖／路透社）

 

而聽起來簡單的「撿垃圾」，實際要執行卻有一定難度，美國隊隊員阿特麗斯受訪時提到「有時這真的很困難，因為實際上沒有那麼多垃圾，我們必須張大眼睛，不管是灌木叢中，或是地上細小的煙頭，都不可以放過。」

「SpoGami」的名字由來，是將英文「運動（Sport）」的縮寫與日文「垃圾（gomi）」合併，該活動於2008年初登場，旨在鼓勵人們在公共場所撿垃圾，隨著環保意識抬頭，活動越來越受到人們歡迎，光是今年在日本，就已經舉行了約230場。

Ad Block

主辦單位表示，希望人們對環境垃圾，尤其是海洋塑膠污染，都能更加注意，第二屆的「撿垃圾世界盃」計劃於2025年舉行，賽事創始人馬見塚健一表示，希望有一天，這項有意義的運動可以登上奧運會殿堂。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

Ad Block Ad Block
留言專區
Ad Block Ad Block
Ad Block Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受