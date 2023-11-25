日本舉行首屆「撿垃圾世界盃」　英國隊以57.42公斤成績奪冠

日本22日在東京街頭舉辦了「撿垃圾世界盃（SpoGami）」，吸引來自世界各地的隊伍參賽，最後由收集57.42公斤的英國隊，奪下冠軍頭銜。
舉行這項比賽的目的，是為了讓人們對環境問題的意識抬頭，來自各國的21支隊伍，每組3個人，在90分鐘的時間限制內，要於東京澀谷和表參道的街頭尋找垃圾，並將它們分類整理。
來自英國的隊伍「北方將再次崛起」，以57.42公斤擊敗收集57.27公斤的東道主日本隊，英國隊隊長莎拉（Sarah Parry）在領獎時表示「其他隊伍或許更在乎環保，但卻缺乏運動，而我們可能恰恰相反，在清理海洋垃圾方面，我們已經投身多年，付出許多努力。」
而聽起來簡單的「撿垃圾」，實際要執行卻有一定難度，美國隊隊員阿特麗斯受訪時提到「有時這真的很困難，因為實際上沒有那麼多垃圾，我們必須張大眼睛，不管是灌木叢中，或是地上細小的煙頭，都不可以放過。」
「SpoGami」的名字由來，是將英文「運動（Sport）」的縮寫與日文「垃圾（gomi）」合併，該活動於2008年初登場，旨在鼓勵人們在公共場所撿垃圾，隨著環保意識抬頭，活動越來越受到人們歡迎，光是今年在日本，就已經舉行了約230場。
主辦單位表示，希望人們對環境垃圾，尤其是海洋塑膠污染，都能更加注意，第二屆的「撿垃圾世界盃」計劃於2025年舉行，賽事創始人馬見塚健一表示，希望有一天，這項有意義的運動可以登上奧運會殿堂。
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Britain Triumphs in Tokyo’s Inaugural SpoGomi World Cup for Litter-Picking.#Tokyo #SpoGami #LitterPicking #UK #Climate pic.twitter.com/lLqZF0p37N— Nitish Verma (@nitsonnet) November 24, 2023