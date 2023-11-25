日本舉行首屆「撿垃圾世界盃」　英國隊以57.42公斤成績奪冠

舉行這項比賽的目的，是為了讓人們對環境問題的意識抬頭，來自各國的21支隊伍，每組3個人，在90分鐘的時間限制內，要於東京澀谷和表參道的街頭尋找垃圾，並將它們分類整理。

日本22日在東京街頭舉辦了「撿垃圾世界盃（SpoGami）」，吸引來自世界各地的隊伍參賽，最後由收集57.42公斤的英國隊，奪下冠軍頭銜。

舉行這項比賽的目的，是為了讓人們對環境問題的意識抬頭，來自各國的21支隊伍，每組3個人，在90分鐘的時間限制內，要於東京澀谷和表參道的街頭尋找垃圾，並將它們分類整理。

來自英國的隊伍「北方將再次崛起」，以57.42公斤擊敗收集57.27公斤的東道主日本隊，英國隊隊長莎拉（Sarah Parry）在領獎時表示「其他隊伍或許更在乎環保，但卻缺乏運動，而我們可能恰恰相反，在清理海洋垃圾方面，我們已經投身多年，付出許多努力。」