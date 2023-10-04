日本航空推雙人床頭等艙房　配43吋螢幕毋須戴耳機

綜合報道，日本航空周一(2日)公開旗下未來旗艦長途客機「空中巴士A350-1000」從頭等艙到經濟艙的座位配置。其中，頭等艙和商務艙雖然只佔整體座位數的四分一，卻佔據了飛機客艙約60%的空間。日航認為，以豪華艙為主的空間配置，有助於帶來更大的盈利。

頭等艙套房設獨立艙門 3 種座位模式

該飛機的頭等艙經特殊改造，僅設有6間封閉式雙人床頭等艙套房，有3種座位模式供乘客選擇：沙發模式、座椅和單人床模式、雙人床模式。日航也加入其他國際航空公司的行列，為套房加裝獨立艙門，以確保乘客的個人隱私。私人套房配有充足的物品放置空間，包括衣櫃和43吋的電視螢幕。此外，該飛機將是第一架在頭枕內建立體音響的飛機，乘客在套房內毋須戴耳機已可享受音效。

日航的國內競爭對手全日本航空(ANA)在疫情爆發前已推出獨特的頭等艙及商務艙套房，日航期望藉由這次豪華艙的更新能重振旗鼓，奪回失去的聲譽。日航也宣布，將延後這架飛機往紐約航線的首航日期，從原計畫的11月延期至今年底，延期原因是供應鏈問題影響到零件的交貨。