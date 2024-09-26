日本艦隻首次穿越台海外交部抗議　自衛隊10萬人演習針對中國

多個外國媒體報道，日本海上自衛隊的護衛艦漣號，在周三（25日）通過台灣海峽，這是首次有日本艦艇通過台海。外交部在記者會上表示「台灣問題事關中國的主權和領土完整，事關中日關係的政治基礎，是不可逾越的紅線。」而日本陸上自衛隊在今日亦表示，他們自本月初出動全部國內6個師團，約10萬人進行演習，並假定西南部的島嶼發生事件而進行島嶼奪取的演習，報道稱是針對中國。

日本海上自衛隊的護衛艦，據報在周三通過台海。中國外交部發言人林劍在周四的例行記者會上表示「台灣問題事關中國的主權和領土完整，事關中日關係的政治基礎，是不可逾越的紅線。」又指中國已對日本的政治意圖高度警惕。日本媒體就指，漣號護衛艦是與新西蘭及澳洲的海軍一同駛過台海前往演習。