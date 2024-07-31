日本花火大會頻遭無人機干擾須中斷 台灣遊客稱不知道不能放

又是「過度旅遊」(overtourism)問題……日本各地在夏天相繼舉辦花火大會，但接連有無人機在空中拍攝，甚至飛近煙火導致活動中斷，而部分無人機來自外國遊客。
《讀賣新聞》報道，由大阪天滿宮主辦、被譽為「日本三大祭」之一的天神祭本月25日舉辦，絢爛的煙花點亮了大阪市夜空。然而，在距離煙花發射點約300米的街道上，有一架無人機在觀眾頭上盤旋，由一名40多歲台灣男子操控。他受訪稱，「不知道這裡不能飛無人機」，隨後將其收進盒子便離開。
日本航空法如何規管無人機？
日本航空法規定，若想在「機場周邊」、「人口密集地區上空」、「距離地面150米以上」等「特定空域」操控100克以上的無人機，必須向國土交通省的地方航空局事先申請，並取得許可。此外，如果想在夜間飛行，或在活動會場上空進行具危險性的飛行，不論在哪個空域，都必須取得事先許可，包括花火大會。
花火大會不會批准無人機飛行
因人流眾多，絕大多數花火大會都不會批准無人機飛行。大多數主辦單位都禁止在會場周邊操控無人機，因此許多觀眾的無人機都是在未獲許可下飛行。
多處花火大會受無人機干擾
報道指，去年至今最少已發生6次因無人機導致花火大會中斷事件。岡山縣備前市本月20日的花火大會，開始前一架無人機靠近發射點附近，為確保安全，活動中斷5分鐘，直到無人機飛走。去年8月，前橋市的花火大會也被無人機干擾了20分鐘，有些觀眾索性回家。和歌山縣橋本市的花火大會去年9月也因此中斷。主辦單位表示，因會場太大，他們不知道誰在操控無人機，只能不斷發出呼籲，但大多不獲理會。負責人說，無人機由外國遊客操控。
大阪花火大會出現無人機隊
大阪浪速淀川花火大會主辦單位表示，去年在距離會場淀川河岸約2公里的梅田市中心建築物上空，發現一個約有10架無人機的機隊，「數量每年都在增加」。今年的花火大會將於8月3日舉行，當局呼籲民眾不要在未經許可下，在會場周邊操控無人機。
律師說明
律師小林正啓指出，如果無人機被煙花擊中，可能導致墜機等危險事故，因此只要有無人機飛近，大會便會中斷活動。如果未經許可操控無人機，觸犯了航空法或強行妨害業務罪，導致大會取消，主辦單位可向涉事者追討賠償。