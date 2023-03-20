日本花粉症男自救 DIY裝置先有覺好瞓 運作原理係點？

春天來臨，又是花粉症患者受困擾的時候，日本一名網民近日在Twitter分享一個防花粉症DIY裝置，旋即引起熱議。

傳媒報道，網民@miro_twit患有花粉症，所以家裡配備除花粉和通風裝置，還有加濕功能的空氣清新機。但儘管如此，只要有家人在外面逗留幾分鐘，回來後經過他身邊，他還是會鼻敏感，鼻癢超過一小時，晚上睡覺更是大受困擾。

防花粉裝置如何運作？

他最近再仔細研究防花粉的方法，想到「直接吸入經空氣清新機過濾的空氣，不是很好嗎？」於是他就動手自製一個防花粉裝置，用長形膠袋連接空氣清新機，這樣經過過濾的空氣就會沿著膠袋進入大紙箱，睡覺時用紙箱套住頭部，便可吸入乾淨空氣。

網民建議改良

睡醒時方便起身，@miro_twit將紙箱其中一邊切除，改用布當作簾子，從睡覺時就把頭從布簾伸進箱子裡。他還做過實測，發現在紙箱裡深呼吸，鼻不會癢，「確是太神奇了！」他還上傳影片，介紹裝置的製作過程。

有網民看過照片後表示想買這個裝置，但也有人提醒，紙箱長期使用，可能會發霉及長出塵蟎，建議用小帳篷代替紙箱。