日本華僑反對修例針對逃稅取消永久居民身份　批屬於歧視行為

日本政府計劃針對包括逃稅等的一些違法行為，取消外國移民的永久居民身份。不過來自橫濱中華街的在日華僑發起反對，並且批評修例是歧視行為。
目前成功入籍日本後，就會獲得永久居民的身份，而不會被取消。不過日本政府早前認為，需要對有關逃稅等的違法行為，取消這些人士的永久居民身份。然而這令到原本已取得日本居留權多年的在日華人感覺到危機。橫濱華僑總會的顧問，84歲的曾德深出席國會表達意見時，他指父輩在1919年已去到日本居住，但因為日本入境管制法律，而令他們生活出現不少阻滯，有關的問題在近年已經解決，以為自己可以安枕。
批日本政府忽視外國居民意見
曾指，他在內閣提出有關決定的2個月後才知悉修例的建議，又批評政府沒有向華人團體作出諮詢。目前日本的89萬外國籍永久居民之中，有近4成的33萬人是中國人。他批評日本政府忽視外國籍居民的意見。
根據有關的修例，政府可以對那些沒有依循入境法例，包括繳稅、繳付社會保障金以及攜帶永久居留證等的外國籍居民，可以取消他們的永久居民資格。曾批評，逃稅及遲交社會保障金可以透過罰款等處理，不明白為何要雙重處分，又質疑外國居民需要遵守嚴格的條件下才獲得永久居民身份，質疑為何可以輕易就取消。