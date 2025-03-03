日本華裔評論家石平退選議員　稱受網絡中傷誹謗令家庭擔憂

移民日本的中國評論員石平，在上月才宣布會代表日本維新會出選夏天舉行的日本參議院選舉，不過在周日（2日）他就透過社交媒體宣布退選，並表示因為網上的中傷及誹謗，令家人擔憂而退選。
在中國出生後移居日本多年，曾發表反中共的政治立場。他在上月11日，宣布會代表日本維新會參與夏天舉行的參議院選舉。不過他周日在社交平台X表示，因為網上流傳對他個人中傷及誹謗等的惡言，令家人處於恐慌，故考慮到家人的狀況而放棄代表參選。石平表示，並不是所有的批評都是「中傷誹謗」同時也有多善意的議題，包括保守選民對移民第一代參與政治的恐懼及質疑。
石平又表示，這些議題都值得自己思考，包括作為日本移民的第一代是否適合參選公職，並認為一些這樣的議題不應該無視。石平的政治立場傾向反中共及提出中國對日本的軍事威脅，而他亦支持釣魚台屬於日本領土的立場，曾被批判為「漢奸」。
私が日本維新の会からの参議院選出馬を取りやめた理由の一つは、ネット上で溢れた、私個人への中傷誹謗・罵詈雑言に対し、家族が動揺してパニックに陥っていることにある。家族を落ち着かせて普通の状態に戻すためには出馬を断念せざるを得ない。その際、家族は何よりも大事なのである。 https://t.co/O8JT06i2JP— 石 平 (@liyonyon) March 1, 2025