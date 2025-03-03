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國際
2025-03-03 13:56:08

日本華裔評論家石平退選議員　稱受網絡中傷誹謗令家庭擔憂

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日本華裔評論員石平。(網上圖片)

日本華裔評論員石平。(網上圖片)

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移民日本的中國評論員石平，在上月才宣布會代表日本維新會出選夏天舉行的日本參議院選舉，不過在周日（2日）他就透過社交媒體宣布退選，並表示因為網上的中傷及誹謗，令家人擔憂而退選。

在中國出生後移居日本多年，曾發表反中共的政治立場。他在上月11日，宣布會代表日本維新會參與夏天舉行的參議院選舉。不過他周日在社交平台X表示，因為網上流傳對他個人中傷及誹謗等的惡言，令家人處於恐慌，故考慮到家人的狀況而放棄代表參選。石平表示，並不是所有的批評都是「中傷誹謗」同時也有多善意的議題，包括保守選民對移民第一代參與政治的恐懼及質疑。

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石平又表示，這些議題都值得自己思考，包括作為日本移民的第一代是否適合參選公職，並認為一些這樣的議題不應該無視。石平的政治立場傾向反中共及提出中國對日本的軍事威脅，而他亦支持釣魚台屬於日本領土的立場，曾被批判為「漢奸」。

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