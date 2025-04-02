日本著名便當連鎖店宣布「停售白飯」 愚人節玩笑引發公關災難

4月1日是愚人節，應節整蠱人也要小心。日本著名便當連鎖店「ほっかほっか亭」(Hokka Hokka Tei)於全日本擁有逾830間分店，因愚人節一個帖子玩出大頭佛，須公開「謝罪」。該便當店在社交網「X」宣布「停止販售米飯」，雖然在標籤註明了愚人節，但在米價高漲下開這種玩笑，惹來日本網民批評。該公司在「謝罪」聲明中稱，為考慮不周向公眾道歉。

ほっかほっか亭的帖文稱「尊敬的顧客，從今天(4月1日)開始，全國所有ほっかほっか亭店舖將停售白飯。我們非常抱歉」，並附上一名穿著紅圍裙的女店員低頭致歉的照片。為了令人上當，該店隨後又正式地發出通告稱，「因米價高漲，從2025年4月1日起，全國所有的ほっかほっか亭門市將停止販售白飯，我們已經無法抵抗價格高漲的浪潮了。」該店建議顧客改買配菜組合便當。