日本著名便當連鎖店宣布「停售白飯」 愚人節玩笑引發公關災難

4月1日是愚人節，應節整蠱人也要小心。日本著名便當連鎖店「ほっかほっか亭」(Hokka Hokka Tei)於全日本擁有逾830間分店，因愚人節一個帖子玩出大頭佛，須公開「謝罪」。該便當店在社交網「X」宣布「停止販售米飯」，雖然在標籤註明了愚人節，但在米價高漲下開這種玩笑，惹來日本網民批評。該公司在「謝罪」聲明中稱，為考慮不周向公眾道歉。
ほっかほっか亭的帖文稱「尊敬的顧客，從今天(4月1日)開始，全國所有ほっかほっか亭店舖將停售白飯。我們非常抱歉」，並附上一名穿著紅圍裙的女店員低頭致歉的照片。為了令人上當，該店隨後又正式地發出通告稱，「因米價高漲，從2025年4月1日起，全國所有的ほっかほっか亭門市將停止販售白飯，我們已經無法抵抗價格高漲的浪潮了。」該店建議顧客改買配菜組合便當。
愚人節玩笑｜網民：大家都認真看待米價上漲，我笑不出
有網友留言稱未為意是愚人節玩笑，表示：「太難分辨了」，更多人不滿拿白米開玩笑，稱「大家都認真看待米價上漲，我笑不出」、「愚人節也該有分寸」、「一點都不好笑，得失顧客」、「聽起來不像是玩笑」、「現在的物價真的讓人笑不出來」、「作為玩笑來說，這並不好笑，難道他們不知道這樣寫實話會讓人更不好笑……」
帖文發出後，ほっかほっか亭收到不少停售米飯的查詢，加上網上不少批評，公司在1日(周二)下午在「X」發文道歉，稱「我們覺得讓大家不開心了，沒有考慮到大家的感受，我們感到非常抱歉」。聲明又稱，會繼續在所有門市供應採用100% 日本大米烹製的新鮮白飯。報道指，因應大米價格上漲，該公司從今年2月起調高了大部分門市的便當價格。