日本藏壽司出招護食安 AI監控轉盤可疑動作

日本連鎖迴轉壽司店「藏壽司」為因應針對餐飲店接連發生的「迷惑行為」(日文迷惑意為使人困惑、為難等)，周四宣布開發出能偵測轉盤上可疑動作的「人工智能(AI)攝影系統」，將在各分店使用。

《朝日新聞》報道，這套新開發的AI系統能偵測到把取下的壽司碟再放回轉盤上等不自然動作。業者在大阪市中央區的道頓堀分店等分店，向媒體展示並介紹新系統。

藏壽司2021年底前已在國內所有分店轉盤上方設置AI攝影機，業者透過影像自動計算各桌顧客共取用多少碟壽司。因今年1月社交網再流傳4年前男顧客把拿取的壽司碟再放回轉盤上的影片，藏壽司決定增加現有AI系統功能。