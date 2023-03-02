日本藏壽司出招護食安 AI監控轉盤可疑動作

日本連鎖迴轉壽司店「藏壽司」為因應針對餐飲店接連發生的「迷惑行為」(日文迷惑意為使人困惑、為難等)，周四宣布開發出能偵測轉盤上可疑動作的「人工智能(AI)攝影系統」，將在各分店使用。
《朝日新聞》報道，這套新開發的AI系統能偵測到把取下的壽司碟再放回轉盤上等不自然動作。業者在大阪市中央區的道頓堀分店等分店，向媒體展示並介紹新系統。
藏壽司2021年底前已在國內所有分店轉盤上方設置AI攝影機，業者透過影像自動計算各桌顧客共取用多少碟壽司。因今年1月社交網再流傳4年前男顧客把拿取的壽司碟再放回轉盤上的影片，藏壽司決定增加現有AI系統功能。
AI監控系統是如何運作？
藏壽司表示，只要系統偵測到壽司碟抗菌上蓋出現可疑開合時，位於埼玉及大阪的兩個總部就會響起警報，兩個總部已安排6、7人專責處理。
在總部監控螢幕上，可以顯示偵測到異常的分店、桌號及壽司碟編號。職員會比對該分店攝影機的影像來確認實際狀況，並致電聯絡該分店負責人。分店職員可立即將偵測到異常的壽司碟撤下，並詢問該桌客人進行確認。
日本多家大型餐飲店近期接連有顧客拍片惡搞，業者迫於提出各項食安對策。例如，拉麵店「一蘭」不再提供茶杯自取、連鎖中華料理店「餃子的王將」改由店員提供醬料、連鎖咖哩店「CoCo壹番屋」多數分店不再在桌上擺放醃菜和醬料等。
連鎖迴轉壽司店「壽司郎」只提供顧客所點的餐點，過去在轉盤上可看到五顏六色食材的景像不復見。