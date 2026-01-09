日本藝能作曲家誘騙未成年出走少女拍AV　辯稱唔似中學生

日本警察公布，拘捕一名51歲的男子粟津彰，指控他涉及向一名僅15歲的中學女生提供金錢，誘騙性交及拍攝色情影片賺錢。粟津據報是在東京的一間藝能公司的前社長，同時也是一位作曲家。

日本警視廳今日（9日）公布，拘捕51歲的粟津彰。警方表示，粟津在去年7月上旬，在新宿歌舞伎町一間酒店內，向一名年僅15歲的中學女生提供4萬日圓（約1,980港元），對女生進行猥褻以及拍攝相關行為，同時亦沒有與女生簽下相關的演出合約。警察指，粟津是在歌舞伎町物色到少女，之後邀請少女到酒店房內，並向少女表示要拍攝影片。警察指粟津向少女表示會用人工智能（AI）進行臉部加工，故要求少女不要看稱是中學生。然而事實上影片只是進行簡單的修圖，如美白牙齒等，具體的面貌還是可以認出。而粟津就自己戴上面具，包括滑雪帽等遮蓋自己。