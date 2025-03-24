日本藝術大學留學生7成中國人　冀進入二次元行業取得居留

中國人近年移居日本引起日本媒體的關注，早前有報道指出在日本大學的藝術學系及美術學系，有7成的留學生都是中國人。日本媒體指出，不少中國留學生爭取進入日本的動畫及遊戲產業，作為取得居留權的捷徑。 日本《產經新聞》的報道，訪問部份在日本大學的藝術學系留學的中國人學生。當中一名31歲的中國留學生表示，他本月在京都藝術大學畢業，並獲得在京都的一間遊戲製作公司的聘請。該位留學生表示，自己在中國時就因為《精靈寶可夢》及《魔物獵人》等作品而對日本遊戲業有憧憬，於是一邊在國內工作一邊修讀日語，目的是要到日本留學。並在6年前入讀日本專為留學生而設的語言學校，為考入日本的大學做準備。

最快1年已可申請永久居留 這位中國留學生早已通過了「N1」的日語考試，並且從現時的留學簽證，將轉為日本的「技術簽證」，並已認識日本的女友，並希望長遠在日本居留。報道指，有關的「技術簽證」雖然政府表示會有嚴格的審查，然而其實基本上在日本企業完成了半年時間的在職培訓後，只要能在主要工作上有作用，就可以取得有關資格。而日本政府也在之前修訂，將有關簽證取得永久居留的資格，由以前的5年縮短至僅1至3年，令原本外國人要取得永久居民的資格從以往的10年以上大幅縮短。 報道表示，對於高級外國人才的審查，政府會以其學歷、工作經驗及日語能力作考慮，而在日本大學畢業，並在之後於日本持續工作，可以降低了有關標準。故此不少的中國留學生，以日本美術學系或藝術學系作為取得日本居留權的「跳板」。根據多間大學的數字，直到去年5月，京都精華大學的1,273名留學生，有909人是中國人；京都藝術大學的872名留學生，692人是中國人；武藏野美術大學703名留學生，中國人佔462人，東京藝術大學352名留學生，也有245人是中國人，佔了當中的7成。而根據數字，在2015年的時候，京都藝術大學的留學生就只有60人，與現在的692人相比，增加超過10倍。

律師相信有中間人協助 有關的技術簽證其實是日本政府在2012年引入，原意是引進外國的高級學術研究人員、高級專門技術人員以及高級的經營管理者3種。當中對有關人士的學歷、履歷、日語能力及年收入等都有審查。當中只要在各方面取得70分的評分就獲得資格，評分包括擁有博士頭銜獲30分、而有相關10年工作經驗也有20分，具有研究成果也有15分，而且越年輕也會有加分。當中70分以上的人士，在日本居住滿3年就可以申請永久居留，逾80分更是1年就可以申請。 根據日本入境新門的資料，在2023年底為止，取得高級外國人才資格的有2.4萬人，在10年間增長30倍，而當中就有1.6萬人為中國人，佔整體的7成。有日本的律師認為，一般中國留學生應該不會了解有關簽證的途徑，相信是有中間人從中協助。