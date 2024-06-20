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國際
2024-06-20 14:50:15

日本藥妝店爆中國遊客衝突 粵語男護女伴 爆粗罵上海話大媽：我唔想打女人(有片)

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日本一間藥妝店內，一批華人面孔顧客發生衝突，涉及一對操廣東話的男女，以及一班操上海話的中年婦人（影片截圖）

日本一間藥妝店內，一批華人面孔顧客發生衝突，涉及一對操廣東話的男女，以及一班操上海話的中年婦人（影片截圖）

內地社交平台小紅書流傳影片，可見在日本一間藥妝店內，兩批華人面孔顧客發生衝突，涉及一對操廣東話的男女，以及一班操上海話的中年婦人，小紅書有網民聲稱，「上海人撞倒了香港人的女兒」引爆衝突。

一對操廣東話的男女，以及數名操上海話的中年婦人於收銀處拉扯衝突。（影片截圖） 該名操廣東話的女子被多人拉扯時爆粗：「打你老X呀！」，及後她倒地（影片截圖） 當時疑有一人倒地（影片截圖） 其男伴舉起右手作狀準備揮拳稱：「係咪打?」（影片截圖） 及後女子起身激動大罵：「你老X臭X！」（影片截圖） 男子再指向一位女子稱：「係咪再打嗱?我唔想打女人，你再郁手我打X你！」（影片截圖） 店內有其他人勸止（影片截圖） 店內有其他人勸止（影片截圖） 店內有其他人勸止（影片截圖） 該對男女後方疑似有一名小孩（影片截圖） 店內有其他人勸止（影片截圖）

目擊者指「上海人撞倒港人女兒」

影片發布者未有披露事發地點，惟可見藥妝店內的價錢牌告示均以日文標記，該段長約20秒的影片可見一對操廣東話的男女，以及數名操上海話的中年婦人於收銀處拉扯衝突，當時疑有一人倒地。該名操廣東話的女子被多人拉扯時爆粗：「打你老X呀！」，及後她倒地，其男伴舉起右手作狀準備揮拳稱：「係咪打?」，女子起身激動大罵：「你老X臭X！」，及後聽到店內有其他人勸止，以廣東話稱「唔好唔好」，及後男子再指向一位女子稱：「係咪再打嗱?我唔想打女人，你再郁手我打X你！」，及後店員分隔雙方，亦可聽見其中一名中年婦人以上海話說「哪能意思啊？」，亦可看到該對男女後方疑似有一名小孩。

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影片引發小紅書、Twitter等社交平台熱議，有人問「搞不懂，購物為何能打起來」，有聲稱目擊者表示，「上海人撞倒了香港人的女兒，想想你的小孩被欺負，你是媽媽會怎麼辦，然後再評論。」，亦有多人聽出該批中年婦人是說上海話，粵語對滬語，「上海話VS廣東話」、「粵語對滬語，在國外，互毆丟臉啊」、「我就想知道，他們對罵的互相聽得懂麼？」、「丟死人。中國人內訌，名聲不好就是這麼起來的。」

註: 以下影片有粗言穢語

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