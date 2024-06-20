日本藥妝店爆中國遊客衝突 粵語男護女伴 爆粗罵上海話大媽：我唔想打女人(有片)

內地社交平台小紅書流傳影片，可見在日本一間藥妝店內，兩批華人面孔顧客發生衝突，涉及一對操廣東話的男女，以及一班操上海話的中年婦人，小紅書有網民聲稱，「上海人撞倒了香港人的女兒」引爆衝突。

目擊者指「上海人撞倒港人女兒」 影片發布者未有披露事發地點，惟可見藥妝店內的價錢牌告示均以日文標記，該段長約20秒的影片可見一對操廣東話的男女，以及數名操上海話的中年婦人於收銀處拉扯衝突，當時疑有一人倒地。該名操廣東話的女子被多人拉扯時爆粗：「打你老X呀！」，及後她倒地，其男伴舉起右手作狀準備揮拳稱：「係咪打?」，女子起身激動大罵：「你老X臭X！」，及後聽到店內有其他人勸止，以廣東話稱「唔好唔好」，及後男子再指向一位女子稱：「係咪再打嗱?我唔想打女人，你再郁手我打X你！」，及後店員分隔雙方，亦可聽見其中一名中年婦人以上海話說「哪能意思啊？」，亦可看到該對男女後方疑似有一名小孩。